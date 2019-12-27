فهد الحساوي رئيساً تنفيذياً بالإنابة لـ«دو»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، عن تكليف فهد الحساوي ليشغل مهمة الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة لمدة شهر.

وذكرت الشركة في بيان أمس على سوق دبي المالي، أن تكليف «الحساوي» والذي يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة لخدمات الأفراد تبدأ أول من يناير 2020، وذلك لحين انضمام يوهان دينليند الرئيس التنفيذي الجديد الذي سيتولى مهامه في نهاية الشهر ذاته.

وكانت الشركة أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي عن تعيين يوهان دينليند كرئيس تنفيذي جديد للشركة خلفاً لعثمان سلطان الذي أعلن مسبقاً تنحيه من منصبه بعد 14 عاماً من العمل بالشركة.

ويمتلك يوهان دينليند 25 عاماً من الخبرة في قطاع الاتصالات والإنترنت، في بداية مشواره المهني قام بعدة مهام في «تيليا» للاتصالات في الدول الاسكندنافية والبرازيل وسريلانكا قبل أن يتم تعيينه كنائب رئيس تنفيذي لشركة «تيلينور» للاتصالات في بلده السويد.