116.5 مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال 11 شهراً

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي إلى 116.5 مليون مسافر، منها 10.37 ملايين مسافر خلال شهر نوفمبر، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني. وأظهرت البيانات أن مطار دبي استحوذ على نحو 71% من إجمالي المسافرين عبر مطارات الدولة بإجمالي 83.57 مليون مسافر.

واستفاد مطار دبي من نمو حركة السياحة إلى الإمارة وتزايد الزخم السياحي بصورة ملحوظة.وبلغ عدد المسافرين عبر المطارات الوطنية خلال شهر نوفمبر نحو 10.37 ملايين مسافر، وهو العدد نفسه تقريباً الذي استخدم مطارات الدولة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما يعتبر شهر أغسطس الأنشط من حيث حركة السفر، إذ استخدم المطارات الوطنية 12.2 مليون مسافر ذهاباً وإياباً، فيما وصل عدد المسافرين خلال شهر يوليو إلى 11.68 مليون مسافر.