3 تراخيص يومياً للمقاولات والتجارة في 2019

المصدر: أبوظبي- وام

تصدر نشاط مقاولات مشاريع المباني قائمة الأنشطة الـ 10 الأكثر ترخيصاً في الإمارات خلال عام 2019، حيث جرى إصدار 3 تراخيص يومياً، لمزاولة النشاط في جميع إمارات الدولة، و3 تراخيص أيضاً لنشاط التجارة العامة، تلا ذلك ممارسة نشاط افتتاح المطاعم وبواقع رخصتين يومياً.

وشجع عودة النشاط للقطاعات الاقتصادية بشكل عام الجهاز المصرفي الإماراتي لزيادة جرعة التسهيلات المالية المقدمة لها، بحسب أحدث الإحصاءات، التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي، وأظهرت ارتفاع قيمة التمويل المقدم للأنشطة الاقتصادية خلال 2019.

وبلغ إجمالي عدد التراخيص، التي أصدرتها الدوائر الاقتصادية في جميع إمارات الدولة لممارسة نشاط مقاولات مشاريع المباني في 2019 نحو 1050 ترخيصاً فيما وصل 1004 تراخيص لأنشطة التجارة العام خلال فترة الرصد ذاتها، التي وثقها السجل الاقتصادي الوطني.

أما على مستوى تراخيص الأنشطة الخاصة بالمشروبات الباردة والساخنة فقد بلغ عددها 868 ترخيصاً ونحو 755 ترخيصاً لافتتاح مطاعم جديدة و671 ترخيصاً لنشاط تحضير الحلوى والحلويات الشعبية.

وشملت قائمة الأنشطة الـ 10 الأكثر نشاطاً قطاع النقل، حيث جرى إصدار 521 ترخيصاً لنقل المواد العامة بالشاحنات الخفيفة و508 تراخيص لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة و429 ترخيصاً لبيع العطور بالتجزئة و403 تراخيص لبيع الملابس بالتجزئة و390 ترخيصاً لممارسة نشاط خدمات التنظيف للمباني.

وبلغ إجمالي عدد التراخيص التي صدرت للأنشطة الـ 10 الأكثر نشاطاً 6599 ترخيصاً، تشكل 14.6% من إجمالي عدد التراخيص الجديدة، التي صدرت لجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة خلال 2019.