دبي أفضل وجهة شاطئية للعطلات 2020

المصدر: دبي - وائل الخطيب

توّجت دبي كأفضل وجهة شاطئية في تصنيف أفضل وجهة شاطئية للعطلات لعام 2020 نشرتها أمس صحيفة «إكسبرس» اللندنية استناداً إلى بيانات مستقاة من موقع cmparethemarket.com الذي تضمن بيانات 26 مدينة حول العالم لأولئك الذين يخططون حجوزاتهم لقضاء العطلات في العام القادم متفوقةً على لشبونة وبرشلونة وطوكيو وكيب تاون ولوس انجليس واعتمد الموقع في تصنيفه على عوامل عدة من بينها سهولة الوصول وأمن الشواطىء ورقعة متابعتها على انستغزام وتحمل التكاليف.

وقال الموقع في سياق تقريره إن الإمارة تزخر بأكثر من 3 آلاف موقع سياحي، ومناظر تستحق المشاهدة، ومؤشر أمن وأمان على درجة عالية.

ومع تباهيها بمناظر خلابة من قمة برج خليفة أعلى مبنى في العالم جاء تصنيف دبي كثالث أكثر مدينة في العالم متابعة ومشاركة على انستغرام كما جاء تصنيفها في المرتبة الثالثة كأكثر المدن أمناً بمجموع 83.31 نقطة من أصل 100.

أما المدن الخمس الأولى فهي دبي ولشبونة وبرشلونة وطوكيو ودوبروفنيك الكرواتية.