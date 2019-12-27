«دي إتش إل» أفضل شركة خدمات لوجستية للتجارة الإلكترونية بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

حصدت شركة دي إتش إل إكسبرس لخدمات الشحن السريع، جائزة العام كأفضل شركة خدمات لوجستية في التجارة الإلكترونية بدولة الإمارات للعام 2019، وذلك ضمن جوائز فروست & سوليفان لأفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط، والتي تُعد برنامجاً عالمياً لرصد وتكريم الشركات ذات الإنجازات البارزة والأداء المميز في قطاعات الريادة، والابتكارات التقنية، وخدمة العملاء، والتطوير الاستراتيجي للمنتجات في الأسواق الإقليمية.

وقال جيف والش، مدير دي إتش إل إكسبرس في الإمارات: شهدنا نمواً مضطرداً على مدى السنوات الأربعين الماضية، بما عزز مكانتنا كرواد في سوق الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات. وبالنظر إلى ما تمثله الإمارات من بوابة عبور مهمة بين أوروبا وآسيا من جانب، وأفريقيا من جانب آخر، فنحن عازمون على مواصلة تعزيز وتنمية عملياتنا في المستقبل.