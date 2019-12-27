إطلاق رحلات مباشرة من شرق روسيا إلى الإمارات

المصدر: موسكو - د ب أ

ذكر مطار فلاديفوستوك الروسي الدولي أن شركة طيران «أزور إير» أطلقت، أمس، أولى رحلات الطيران العارض المباشر من فلاديفوستوك إلى دبي.

وجاء في بيان للمطار نقلته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية: «انطلقت أول رحلة مباشرة من مطار فلاديفوستوك إلى دبي، عبر برنامج الطيران العارض على مسار فلاديفوستوك/‏دبي/‏فلاديفوستوك، المخطط من قبل أزور إير، بمبادرة من أكبر شركات السياحة الروسية أنكس تور».

ومن المقرر أن تطير طائرة بوينغ «767- 300» من فلاديفوستوك إلى دبي، كل 10 أيام، وسيكون إجمالي وقت السفر نحو 9.5 ساعات. وكانت مدينة سوتشي الروسية استقبلت، في وقت سابق من العام الجاري، أول رحلة جوية مباشرة من دبي، وكان على متن الرحلة عدد من السياح والصحفيين والمدونين من الإمارات، بحسب ما صرحت به بلدية المدينة الروسية.