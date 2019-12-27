عزيزي للتطوير العقاري ترسي عقداً بـ50 مليون درهم بمشروع «بيرتون»

المصدر: دبي ـ البيان

أرست عزيزي للتطوير العقاري عقداً بقيمة 50 مليون درهم، لشركة بريستيج للإنشاءات في الإمارات، يتضمن بناء مشروع «بيرتون» في الفرجان.

وقال محمد راغب، المدير التنفيذي للقسم الهندسي في عزيزي للتطوير العقاري: الثقة التي تتمتع بها «برستيج للإنشاءات»، وشهرتها الواسعة في الدولة، جعلتها موضع اهتمامنا لإبرام هذا العقد معها لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير البناء.

ويضم مشروع «بيرتون» 245 وحدة، تتراوح بين 190 استوديو و41 شقة من غرفة واحدة و14 شقة من غرفتين موزعة على 7 طوابق، ويقع المشروع قرب شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد وخط المترو «إكسبو 2020» الجديد، إضافة إلى ارتباطه السهل مع كافة المناطق الرئيسية المهمة في المدينة.