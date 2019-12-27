تنظيم الاتصالات تعقد المنتدى السادس لتطوير تكنولوجيا المعلومات

المصدر: دبي ــ البيان

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المنتدى السادس لتطوير تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور مزودي خدمات الاتصالات في الدولة وعدد كبير من أصحاب الشأن والاختصاص. وناقش المنتدى الذي ترأسه عبد الرحمن الناصر مدير أول البنية التحتية والمعايير في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات التوجهات المختلفة في القطاع، والمستجدات ذات الصلة على مستوى العالم، ونتائج الدراسة الاستشارية الخاصة بمشروع مواكبة التطور والتكنولوجيا، الذي أجرته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. كما شهد المنتدى تقييم الوضع الحالي للخدمات بناء على مستوى التأثير على البنية التحتية والسياسية في دولة الإمارات.

وقال عبد الرحمن الناصر: نفخر في الإمارات بامتلاكنا بنية تحتية هي من بين الأفضل على مستوى العالم، كما جاءت الإمارات في مقدمة الدول العربية في مؤشر الجاهزية الشبكية لعام 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ويظهر ذلك الحالة القوية لقطاع الاتصالات في الدولة، ونجاح الحكومة في تحقيق إنجازات هامة في قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات، لدفع عجلة النمو الاقتصادي الاجتماعي، كما حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII) إذ انتقلت من المركز 25 عالمياً إلى المركز الثاني على مستوى العالم.