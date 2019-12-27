غياب المحفزات وضعف السيولة يهبطان بالأسهم

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس في ظل عمليات بيع وضغوط جني أرباح مع غياب المحفزات وقرب نهاية العام الحالي. وتراجع سوق دبي بنحو طفيف بلغت نسبته 0.3% أو ما يوازي 8.23 نقاط ليصل عند 2764.88 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 1.03% أو ما يعادل 52.6 نقطة ليغلق عند 5050.49 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات والعقار والطاقة والاستثمار.

وتحسنت السيولة نسبياً عن جلسة أول من أمس لكنها بقيت عند مستويات ضعيفة مع بلوغها 226.2 مليون درهم موزعة بواقع 133.9 مليوناً في دبي و92.38 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 218.02 مليون سهم منها 169.4 مليون سهم في دبي و48.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال 2606 صفقات.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.48% مع هبوط أسهم «دبي الإسلامي» 0.91% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير. ونزل قطاع الاستثمار بنحو 1.05% مع تراجع «دبي للاستثمار» 1.53% و«شعاع» 0.1%، فيما صعد «سوق دبي المالي» 0.11%.

في المقابل، ارتفع قطاع العقار هامشياً بنحو 0.06% مع صعود «ديار» 4.65% و«أرابتك» 2.36% و«إعمار للتطوير» 0.78% و«إعمار العقارية» 0.25%، فيما هبط «الاتحاد العقارية» 4.59% و«داماك» 1.58% و«إعمار مولز» 1.06%. وارتفع قطاع النقل بنحو 0.18% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.65% فيما انخفض «أرامكس» 0.28%.

وهيمن «ديار» على النشاط مستقطباً سيولة بنحو 32.2 مليون درهم ليغلق عند 0.38 درهم، يليه «المشرق» بتداولات 19.5 مليون درهم ليصل إلى 78 درهماً، ثم «إعمار العقارية» جاذباً 16.12 مليون درهم ليقفل عند 4.02 دراهم. وحقق «ديار» أكبر نسبة صعود بنحو 4.65% إلى 0.38 درهم، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.59% إلى 0.27 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.03% مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.17% و«أبوظبي التجاري» 0.89% و«أبوظبي الإسلامي» 0.37%. كما تراجع قطاع الاتصالات مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع الاستثمار نحو 2% مع انخفاض «إشراق» 8.2%، كما هبط قطاع الطاقة بنسبة 1.81% مع تراجع «طاقة» 7.5% و«أدنوك للتوزيع» 2.68% و«دانة غاز» 0.11%، كما هبط قطاع العقارات بنحو 0.82% مع انخفاض «الدار» 0.92%.

وتصدر «الدار العقارية» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 20.2 مليون درهم ليغلق عند 2.16 درهم، ثم «اتصالات» بتداولات 15.8 مليون درهم ليصل عند 16.42 درهماً، يليه «أبوظبي التجاري» جاذباً 12.25 مليون درهم ليقفل عند 7.82 دراهم. وحقق «الاتحاد للتأمين» أكبر نسبة صعود بنحو 8.7% إلى 0.75 درهم، فيما كان «العربي المتحد» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.41% إلى 0.91 درهم.

إفصاحات

ـــ قالت «ديار للتطوير» إن تأثير الحكم القطعي الصادر لصالحها من محكمة التمييز، والقاضي بفسخ اتفاقيات البيع والشراء وإلزام «ليمتلس» بدفع 411.96 مليون درهم والرسوم المفروضة مع تعويض 61.1 مليوناً على الوضع المالي للشركة والفترة المتوقعة لانعكاس ذلك على البيانات المالية يعتمد على تاريخ تحصيل المبالغ المحكوم بها.

ـــ أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن استبدال شركة الإمارات للصناعات العسكرية الأعضاء المعنيين سابقاً بمجلس الإدارة وهم عمر الفارسي وفهد المهيري وعلي المنصوري، وتعيين أنس البرغوثي وراشد البلوشي وخليفة أبو شهاب بدلا منهم.

ـــ أعلنت «واحة الزاوية القابضة» أنها اجتمعت مع كبار المستثمرين. وتم الاتفاق بالإجماع على تأجيل دفع المتبقي من الأرباح الموزعة والموافق عليها في الجمعية العمومية في أبريل إلى وقت آخر يتم الإفصاح عنه لاحقاً.