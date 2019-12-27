لا تغيير في أسعار الوقود بالإمارات خلال يناير 2020

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

للمرة الأولى على مدى 53 شهراً، لن يطرأ أي تغيير على أسعار البنزين في الدولة خلال شهر يناير 2020، إذ أعلنت لجنة تسعيرة الوقود، أمس، أسعار البنزين ليناير، وجاءت بدون تغيير عن ديسمبر. وبلغ سعر البنزين ممتاز 2.24 درهم للتر، والبنزين خصوصي 2.12 درهم للتر، بينما ظلت أسعار الديزل للشهر الثالث على التوالي عند 2.38 درهم للتر.

وشهدت أسعار البنزين والديزل خلال العام الخامس لتطبيق استراتيجية تحرير أسعار الوقود في الإمارات تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض طبقاً لأسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار البنزين في ديسمبر بعد 3 أشهر من التراجع بزيادة تتراوح بين 3 فلوس و4 فلوس للتر، إذ زادت أسعار لتر البنزين ممتاز 98 إلى 2.24 درهم مقابل 2.20 درهم لنوفمبر بزيادة 4 فلوس، كما ارتفعت أسعار لتر البنزين خصوصي 95 إلى 2.12 درهم بدلاً من 2.09 درهم لنوفمبر بزيادة 3 فلوس، وزادت أسعار بنزين بلس 91 من 2.01 درهم إلى 2.05 درهم بزيادة 3 فلوس. وبصفة عامة، كانت أسعار البنزين العام الجاري أفضل للمستهلكين من 2018، وشهد عام 2019 نحو 6 ارتفاعات و6 انخفاضات في الأسعار مقابل 7 ارتفاعات و5 انخفاضات في الأسعار عام 2018.

وخلال 2019 هبط سعر لتر البنزين إلى مستويات أقل من درهمين، وبلغ في فبراير 1.95 درهم لبنزين 98 ونحو 1.84 درهم لبنزين 95 ونحو 1.76 درهم لبنزين 91، بينما في 2018 تم تسجيل أقل سعر في يناير عند 2.24 درهم لبنزين 98 و2.12 درهم لبنزين 95 و2.05 لبنزين 91. وخلال 2019 بلغ سعر لتر البنزين بأنواعه الثلاثة أقصاه في يونيو عند 2.53 درهم لبنزين 98 و2.42 درهم لبنزين 95 و2.34 درهم لبنزين 91، بينما كان أعلى سعر خلال 2018 في أكتوبر حيث وصل سعر بنزين 98 إلى 2.63 درهم وبنزين 95 سعر 2.51 درهم وبنزين بلس 2.44 درهم.

وتميز الربع الأخير لعام 2019 بتراجع أسعار البنزين على مدى 3 أشهر متواصلة (نوفمبر - أكتوبر - سبتمبر)، بينما شهد الربع الأخير من 2018 ارتفاعاً كبيراً، خاصة في سبتمبر وأكتوبر، وتراجعت بشكل طفيف للغاية في نوفمبر، بينما سجلت في ديسمبر أعلى تسعيرة للشهر منذ تطبيق تسعيرة الوقود الجديدة في أغسطس 2015.

أسعار الديزل

كانت أسعار الديزل خلال 2019 أفضل كثيراً من 2018 حيث اختتم الديزل 2019 عند سعر 2.38 درهم للتر مقابل 2.61 درهم للتر لديسمبر 2018 بفارق 23 فلساً للتر، وجاءت أعلى زيادة للتر في 2019 خلال مايو حيث سجل 2.53 درهم مقابل أعلى زيادة لعام 2018 خلال نوفمبر حيث بلغ السعر 2.87 درهماً بفارق 34 فلساً للتر. وكان أدنى سعر خلال 2019 في فبراير حين بلغ 2.28 درهم، بينما كان أدنى سعر خلال 2018 في يناير عند 2.33 درهم.