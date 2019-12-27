غرفة الفجيرة تطلق منصة إلكترونية لتسجيل رواد الأعمال

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة منصة إلكترونية لتسجيل رواد الأعمال والشركات المحلية المملوكة 100% للمواطنين الشباب في إمارة الفجيرة، وذلك تحت مظلة منصة واحدة عبر الإنترنت تحمل اسم «رواد أعمال»، تهدف إلى تسهيل الوصول إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الاستفادة من كافة خدمات الدعم التي تقدمها الغرفة لهم.

وقال سلطان الهنداسي مدير عام الغرفة إن المنصة تسهم في تحفيز وتشجيع رواد الأعمال على تطوير أعمالهم، مشيراً إلى أن أحد أهداف غرفة الفجيرة هو دعم وتشجيع الشباب على الدخول في عالم ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على الدور المهم الذي يقوم به رواد الأعمال في النهوض بالاقتصاد الوطني، حيث ستسهم هذه المنصة في تقديم مزايا وخدمات الدعم اللوجستي لأعضائها.

وأضاف أن المنصة خطوة مهمة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تسهم بشكل أساسي في تقديم كافة الأخبار الخاصة بالأعمال المحلية والعالمية، وإتاحة الفرص لهم للمشاركة في كبرى المعارض المحلية والدولية فضلاً عن اطلاعهم على كافة الفعاليات التي تسهم في دعم التسويق لمشاريعهم.