تكليف فهد الحساوي رئيساً تنفيذياً بالإنابة لـ «دو» لمدة شهر

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، عن تكليف فهد الحساوي ليشغل مهمة الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة لمدة شهر.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الخميس على سوق دبي المالي، أن تكليف «الحساوي» والذي يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة – خدمات الافراد تبدأ من تاريخ الأول من يناير 2020، وذلك لحين انضمام يوهان دينليند الرئيس التنفيذي الجديد الذي سيبدأ مهامه في نهاية الشهر ذاته.

وكانت الشركة أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي عن تعيين يوهان دينليند كرئيس تنفيذي جديد للشركة خلفاً لعثمان سلطان الذي أعلن مسبقاً تنحيه من منصبه بعد 14 عاماً من العمل بالشركة.

ويمتلك يوهان دينليند 25 عاماً من الخبرة في قطاع الاتصالات والانترنت، في بداية مشواره المهني قام بعدة مهام في «تيليا» للاتصالات في الدول الاسكندنافية والبرازيل وسريلانكا قبيل أن يتم تعيينه كنائب رئيس تنفيذي لشركة «تيلينور» للاتصالات في بلده السويد.