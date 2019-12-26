«دانة غاز» خامس أكبر شركة منتجة للغاز في مصر

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

قال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»، إن الشركة حققت تقدماً كبيراً في عملياتها بمصر في غضون الـ 12 عاماً الماضية لتصبح بذلك خامس أكبر شركة منتجة للغاز في مصر.

وأضاف ألمان وارد في تصريحات خاصة لــــ «البيان الاقتصادي»، إن الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة للشركة في مصر ارتفعت بأكثر من الضعف وبنسبة تزيد على 120%، فيما زادت الطاقة الإنتاجية بنسبة 50%.

وتابع: منذ أن استحوذت دانة غاز على الأصول التابعة لشركة الحفر والتنقيب «سنتوريون» في عام 2007، قمنا بحفر 48 بئراً استكشافية حققت معدلات نجاح تجاري بلغت أكثر من 60%، مما أدى إلى اكتشاف 30 مكمناً للهيدروكربونات في منطقة دلتا النيل.

وأوضح أن أنشطة واستثمارات الشركة في قطاع الهيدروكربون في مصر أسهم في تعزيز نمو وتطور هذا القطاع الحيوي، مما ساعد على خلق الآلاف من فرص العمل وتوليد مليارات الدولارات لصالح الحكومة المصرية.

وأوضح أن الشركة لم تتخارج من السوق المصرية، ومازالت ملتزمة بمواصلة عملياتها لزيادة الإنتاج وتعزيز القيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة ولأي مشترٍ محتمل في المستقبل، موضحاً أن حقل «ثريا» في مصر يعد حقلاً استكشافياً يشبه حقل «ظهر»، ويحتوي على تراكمات كربونية محتملة تنطوي على مساحة كبيرة جداً قابلة للاستكشاف داخل القطاع السادس، مما يشكل مؤشرات إيجابية قوية لمواصلة عمليات الاستكشاف.