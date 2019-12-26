سيولة الأسواق دون 150 مليوناً مع ترقّب محفّزات جديدة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تحركت الأسهم المحلية في نطاقات ضيّقة في ختام تداولات أمس، وسط ضعف مستويات السيولة مع استمرار غياب المحفزات وقرب نهاية العام وترقّب المستثمرين للأرباح والتوزيعات السنوية، فيما قفزت أسهم 4 شركات إلى أعلى مستوياتها منذ عدّة أعوام، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

وارتفع سوق أبوظبي 0.39% إلى 5103 نقطة، مع ارتفاع «البنوك» و«العقار» و«الاتصالات» و«الطاقة» و«الصناعة»، بينما تراجع سوق دبي بنحو 0.16% ليغلق عند مستوى 2733.11 نقطة، بضغط من «العقار» و«البنوك» و«السلع والخدمات» و«الاتصالات». ووصلت السيولة الإجمالية إلى 141.87 مليون درهم، منها 111.75 مليوناً في دبي، و30.12 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 219.23 مليون سهم، موزعة بواقع 206.45 ملايين في دبي، و12.78 مليوناً في أبوظبي، وبواقع 1290 صفقة.

مستويات مرتفعة

وتفصيلاً، قال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن بعض الأسهم نجحت في تحقيق مستويات مرتفعة منذ عدّة أعوام، معزّزة بزيادة إقبال المستثمرين على اقتناصها لما تتمتّع به من أداء مالي قوي.

وصعد سهم «دبي الإسلامي» إلى أعلى مستوياته في قرابة عامين منذ 22 فبراير 2018، ليغلق على سعر 5.51 دراهم بمكاسب 0.18% وسيولة تخطّت 8.4 ملايين. فيما بلغ سهم «العربية للطيران» أعلى مستوىً له منذ 18 أغسطس 2015 ليغلق على سعر 1.55، صاعداً بنحو 1.31% وسط تداولات تجاوزت قيمتها 10.1 ملايين.

سوق دبي

زاد انخفاض قطاع «العقار» بواقع 0.23% الضغط على سوق دبي، مع هبوط «إعمار العقارية» 1%، و«أرابتك» 0.78%، فيما ارتفع «داماك» 2.02%، و«ديار» 1.95%، و«إعمار للتطوير» 1.31%، و«الاتحاد العقارية» 0.71%، كما تراجع «البنوك» 0.11% إثر انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.38%، أمام ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.18%. وصعد «الاستثمار» 0.5% متماشياً مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.77%، بينما انخفض «شعاع كابيتال» 0.21%، و«سوق دبي المالي» 0.11%، مقابل ارتفاع «النقل» 0.1%؛ نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 1.31%.

وهيمن «الاتحاد العقارية» على النشاط في سوق دبي، مستقطباً 43.6 مليون درهم، ليغلق على سعر 0.283، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 23.87 مليوناً، ليقفل على سعر 4.01، ثم «العربية للطيران» بتداولات 10.13 ملايين، الذي أغلق على سعر 1.55. فيما حقّق سهم «الإثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 4.09% بالغاً سعر 0.178، وكان «دبي إكس بي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.49% بإغلاقه على سعر 0.199.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 6.6 ملايين درهم، موزعة بواقع نصف مليوناً للعرب، و4.5 ملايين للخليجيين، و1.6 مليوناً للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 6.6 ملايين.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، قفز سهم «أدنوك للتوزيع» إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج في نهاية عام 2017، مع بلوغه مستوى 2.99 درهم بمكاسب 1.01%، كما وصل سهم «المستثمر الوطني» أعلى مستوى له منذ 8 مارس 2016، بعد ارتفاعه بنسبة 13.1%.

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع «البنوك» 0.49% نتيجة نمو «أبوظبي الأول» 0.52%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.37%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.13%، كما صعد «العقار» 0.84% مع ارتفاع «الدار» 0.93%، مقابل انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 0.47%. وارتفع «الاتصالات» 0.12% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد «الطاقة» 0.31% بعد ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.01%، فيما تراجع «دانة غاز» 0.11%.

استثمار مؤسسي

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 5 ملايين درهم، منها مليون في دبي و4 ملايين في أبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 5 ملايين، موزعة بواقع مليون في دبي و4 ملايين في أبوظبي.

إفصاحات

ـــ يجتمع مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين «أريج»، المدرجة في بورصتي دبي والبحرين، يوم 13 فبراير المقبل؛ لمناقشة النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

ـــ يعقد مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت، اجتماعاً في 12 فبراير 2020؛ لبحث واعتماد النتائج السنوية.

ـــ قام مصرف السلام البحريني، المدرج في بورصتي دبي والبحرين بشراء 510 آلاف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) في سوق دبي المالي، لترتفع أسهم الخزينة من 64.85 مليوناً إلى 65.36 مليون سهم (2.95% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 24 ديسمبر 2019.