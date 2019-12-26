«اصرف صح» يوعّي الشباب بطرق إدارة الأموال الشخصية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات لدعم برنامج «اصرف صح»، التابع لمؤسسة الإمارات؛ بهدف نشر الوعي حول طرق إدارة الأموال الشخصية لدى الشباب.

تم توقيع الاتفاقية بحضور سيف هادف الشامسي، نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات في المقر الرئيس للمصرف المركزي.

تأتي هذه الشراكة كجزء من الجهود التي يبذلها المصرف لتحقيق رؤيته في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي نحو نمو اقتصادي مُستدام، كذلك لأهميته البالغة على الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات، لما له من آثار إيجابية على رفاهية المجتمع وتحديداً فئة الشباب.

دعم معرفي

وأشار سيف الشامسي إلى أن الشراكة مع مؤسسة الإمارات تقدم الدعم المعرفي للمساهمة في إحداث تأثير إيجابي لدولتنا وشعبنا، حيث إن نشر ثقافة الإدارة المالية لدى شبابنا، ليصبحوا مستقلين ومستقرين مالياً، سوف يساعدنا في بناء شعب يتمتع بالمعرفة اللازمة لضمان النمو الاقتصادي المُستدام. وأضاف: «يُقدم البرنامج طُرقاً ذكية للشباب لتحسين جودة حياتهم من خلال التوجيه وعرض أمثلة حيّة من الواقع، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية، وتنمية ثرواتهم، ما يُسهم في جعلهم مستقرين مالياً اليوم وفي المستقبل».

التزام

وقال أحمد الشامسي إن الشراكة تشهد على التزامنا بتعزيز ونشر الوعي بين الشباب حول كيفية إدارة شؤونهم المالية الشخصية بصورة فعالة وصحيحة وإدارة أصولهم المالية الحالية والمستقبلية.

وتابع: «منذ انطلاق برنامج «اصرف صح» منذ 6 أعوام، نجح البرنامج في تطوير مهارات الشباب لإدارة مستقبلهم الاقتصادي وتمكينهم في التصرف بمواردهم المالية بصورة إيجابية».

ويسلط «اصرف صح» الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في إدارة شؤونهم المالية والاستثمارية والإنفاق والمدخرات، ويوفر فرصاً تعليمية لدعمهم ليصبحوا مستقلين مادياً.

ويلتزم المصرف المركزي بدعم جميع المبادرات التي من شأنها أن تحافظ على الاستقرار المالي، وتدعم أهداف النمو الاقتصادي الوطني، ويحثّ الشباب على الاستفادة من منصات «اصرف صح».