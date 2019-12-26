«أجيليتي» تُعزز استثماراتها في شركات تكنولوجية ناشئة

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

قالت مريم الفودري، مديرة التسويق والمسؤولية الاجتماعية لمجموعة «أجيليتي» للخدمات اللوجستية إن الشركة استثمرت أخيراً 18 مليون دولار في تقنيات سلاسل الإمداد الخضراء في ظل التزام الشركة بالاستثمار بنشاط في الشركات الناشئة التي تقود ابتكارات الاستدامة في مجال الخدمات اللوجستية باعتبارها أحد مجالات العمل الاستثمارية ذات الأولوية.

وأضافت الفودري، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إن الشركة استثمرت في عدد من الشركات التكنولوجية التي تركز مشاريعها على تطوير الخدمات اللوجستية من منظور الاستدامة ومن بينها شركة «هايليون» لتصنيع الشاحنات المُعتمدة على التقنيات الهجينة، والتي تسهم في الحد من استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة بنسبة حتى 30%، وذلك عبر إعادة تدوير الطاقة الحركية الغير مستغلة لنظام المكابح وتسخيرها لتوليد طاقة كهربائية.

تطبيقات

وتابعت الفودري، التي اختيرت مؤخراً ضمن أقوى وأبرز 27 شخصية نسائية قيادية في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في القارة الآسيوية، إن الشركة استثمرت أيضاً في شركة «تي في بي سولار» التي طوّرت نظاماً مبتكراً وعالي التفريغ لإنتاج الطاقة الشمسية الحرارية يلبي العديد من التطبيقات التي تتطلب الطاقة، كتكييف الهواء وتحلية المياه والمعالجة الحرارية. وتطبق حلول تي في بي سولار بالفعل في الشرق الأوسط ومن ضمنها المقر الرئيسي لشركة أجيليتي الكويت، حيث يعمل هذا النظام المبتكر بشكل مستقل دون الحاجة إلى التنظيف، حيث يستعاض عن الوقود الأحفوري كمصدر مباشر للطاقة ويستبدل بالطاقة الشمسية النظيفة والمتجددة والأقل كلفة.

استراتيجية

وأكدت أن «أجيليتي» تلتزم بتطبيق استراتيجيةٍ بيئية طموحة لخفض انبعاثاتها الكربونيّة بنسبة 25% بحلول عام 2025 مقارنةً مع المستويات المُسجّلة عام 2016، مشيرة إلى العديد من المبادرات التي تتخذها الشركة لدعم جهود الاستدامة عبر مراحل سلسلة الإمدادات، حيث تقوم حالياً بمشاريع تجريبية للطاقة النظيفة والمتجددة في منشآت ومرافق كبيرة للشركة في شتّى أنحاء العالم.

وتابعت: نقوم ببناء مرافقنا الجديدة وفق متطلبات ومعايير الاستدامة الصديقة للبيئة عبر اعتماد ما يمكن تطبيقه من حلول توفير استهلاك الطاقة من عزل الجدران والاعتماد على المصادر الطبيعية للإنارة نهاراً والإضاءة التي تستهلك أقل قدر من الطاقة حينما لا تتوفر الإضاءة الطبيعية. كما ركزنا في استراتيجيتنا على تضمين مفاهيم ومبادئ الاستدامة في مختلف مناقشات الأعمال مع العملاء، ونساعد عملاءنا أيضاً على قياس الانبعاثات الكربونية من عملياتهم حيث نقيس الانبعاثات في أكثر من 600 ألف شحنة تابعة لعملائنا سنوياً.

مشاريع

وأوضحت مديرة التسويق والمسؤولية الاجتماعية لمجموعة «أجيليتي» للخدمات اللوجستية، أن الشركة تهتم أيضاً بالاستثمار في المشاريع المجتمعية، حيث يتطوع موظفو الشركة لتنفيذ مشاريع مجتمعية في بلدانهم مما أدى إلى تقديم الدعم لأكثر من 1.6 مليون مُحتاج، كما ساعدنا أكثر من 25 ألف طالب حول العالم على مواصلة رحلتهم التعليميّة خلال العامين الماضيين فقط.