1.5 مليار درهم تجارة دبي مع بنين

المصدر: دبي- البيان

استقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أدامو آبا باجنان القنصل العام لجمهورية بنين بدبي، حيث تم بحث تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين دعماً لنمو التبادل التجاري بين الإمارات وجمهورية بنين.

وأوضح أحمد محبوب مصبح أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع بنين في 2018 نحو 1.5 مليار درهم توزعت إلى الواردات بقيمة 925 مليون درهم والصادرات بقيمة 77 مليون درهم وإعادة التصدير 501 مليون درهم. وخلال النصف الأول 2019 بلغت قيمة تجارة دبي مع بنين 1.12 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 756 مليون درهم والصادرات بقيمة 49 مليون درهم وإعادة التصدير 311 مليون درهم، حيث تتنوع البضائع المتبادلة في التجارة بين الطرفين ويتصدرها الذهب والزيوت البترولية والسيارات والتبغ والعطور والمكسرات.

وقال مدير عام جمارك دبي: «تمثل استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 فرصة جدية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية، حيث ستتيح مشاركة التجار والشركات الأفريقية في المعرض الفرصة للتعرف على الإمكانيات والقدرات الكبيرة التي تقدمها دبي لدعم حركة التجارة الإقليمية والعالمية، وما توفره الإمارة من فرص متميزة للوصول إلى الأسواق العالمية، تتعزز مع إطلاق مشروع خط دبي للحرير».