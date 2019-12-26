«داماك» تنجز تجهيز الطابق الأخير من «غولفيتا- برج أيه»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «داماك العقارية» إنهاء أعمال تجهيز الطابق الأخير من مشروعها «غولفيتا- برج أيه» داخل مجتمع «داماك هيلز». ويتكون البرج من 26 طابقًا ضمن مجتمع «داماك هيلز» على مساحة 42 مليون متر مربع.

كما يوفر شققًا فسيحة بنموذج غرفة نوم واحدة وغرفتين، إضافة إلى إطلالات على ممرات «ترامب إنترناشيونال غولف كلوب دبي» وأوضحت «داماك» أن الطوابق العشرة الأخيرة في برج «غولفيتا» تحمل اسم «سكاي فيو ليفلز».

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة «داماك العقارية»: مشروع «غولفيتا»، الآن في طور التجهيز ليكون إضافة مميزة لمجتمع «داماك هيلز». وأضاف أن سكان مجتمع «داماك هيلز» سعداء أيضًا بالتطورات الحاصلة في مجتمعهم السكني، والذي يضم الآن 6000 ساكن.