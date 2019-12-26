مشروع لتدوير الهواء يفوز بمسابقة مستقبل الاستدامة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أمس فوز فريق «ذا ايمبروفرز» بمسابقة «ايكوثون بلس»، التي تقام في إطار برنامجها «قادة مستقبل الاستدامة»، المندرج تحت منصة «شباب من أجل الاستدامة».

وأقيمت هذه المسابقة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتنافست الفرق المشاركة فيها لتطوير حلول ذات كفاءة في استهلاك الطاقة، للاستفادة منها في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين «مريجيب الفهود» بالأردن.

وفاز فريق «ذا ايمبروفرز»، الذي يضم بلال فيليب هاني، وإكرام دوبا ويحيى خان، بالمسابقة عن مشروعه لتطوير نظام تدوير هواء مبتكر، يعتمد على الطاقة الشمسية، بهدف تعزيز دوران الهواء ضمن كبائن الإقامة للحد من الاعتماد على أجهزة تكييف الهواء.

ولمساعدة الفرق في جهودها البحثية، قام اثنان من أعضاء برنامج «قادة مستقبل الاستدامة» مؤخراً بزيارة ميدانية للمخيم بالأردن، حيث أتيحت لهما فرصة إجراء دراسة جدوى لحلول مستدامة، تسهم في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من أربعة آلاف لاجئ سوري يعيشون في المخيم.

تمكين الشباب

وتوجهت الدكتورة لمياء نواف فواز، المديرة التنفيذية لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»، بالتهنئة إلى كل الفرق المشاركة في مسابقة «ايكوثون بلس»، وأعربت عن إعجابها بالحلول المستدامة المقترحة لمخيم اللاجئين الإماراتي الأردني، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز هدف «مصدر» الاستراتيجي المتمثل في إعداد وتمكين الشباب، ليكونوا قادة الغد في مجال الاستدامة.

3 فرق

وشهدت المسابقة مشاركة ثلاثة فرق من برنامج «قادة مستقبل الاستدامة»، ضمت طلبة من جامعات محلية ودولية. وقد قدمت هذه الفرق الحلول التي طورتها لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في مخيم اللاجئين إلى لجنة تحكيم شملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ووحدة دعم الابتكار التكنولوجي، ووزارة الطاقة والصناعة، وشركة «ستراتيسيس»، و«مصدر».

مركز تفاعلي

وسيتم تنظيم مركز تفاعلي خاص بمبادرة «شباب من أجل الاستدامة» على مدار انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام في الفترة 13-16 يناير 2020، وسيستقطب نحو ثلاثة آلاف طالب. وسيضم مركز شباب من أجل الاستدامة كل من ملتقى «تبادل الابتكارات بمجال المناخ» (كليكس) الذي يمثل منصة فريدة تجمع بين الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين والجهات الاستثمارية بهدف صياغة شراكات مؤثرة تسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ، من خلال تعزيز المعرفة والابتكار والتمويل. وتمثل القمة العالمية لطاقة المستقبل الفعالية الرئيسية على أجندة أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يعد أحد أكبر التجمعات العالمية المعنية بالاستدامة وتستضيفه «مصدر» في الفترة 11-18 يناير 2020.

كانت شركة «مصدر» كانت قد أطلقت كل من برنامج سفراء الاستدامة، وهو مبادرة تستهدف طلبة المدارس الثانوية، وبرنامج «قادة مستقبل الاستدامة» الذي يهدف إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال تمكين وإشراك الشباب في الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة.