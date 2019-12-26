تيم كلارك: أنجح أيام طيران الإمارات لم تأتِ بعد

المصدر: دبي - سيد صالح

قال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إنه يعتقد أن أنجح أيام طيران الإمارات لم تأتِ بعد، معبراً عن تطلعه إلى مشاهدتها وهي تزدهر، وأن يساهم في نجاحها بصفة وظيفية مختلفة. جاء ذلك في رسالة إلى الموظفين في الناقلة، وذلك بمناسبة الإعلان عن تقاعده من منصبه في رئاستها اعتباراً من نهاية يونيو المقبل.

وقال كلارك: «في نهاية يونيو 2020، سأنهي فصلاً من حياتي المهنية استمر 35 عاماً، حيث سأتنحى من منصبي كرئيس لطيران الإمارات، وأترك الناقلة في أيدٍ قديرة، ففريق قيادتنا يتكون من مسؤولين تنفيذيين موهوبين وزملاء عمل خدمت معهم عن قرب لسنوات طوال في إدارة الناقلة. ويشرفني أن أقدم لهم الدعم كاستشاري متى كانوا في حاجة إليه».

وأضاف بقوله: «إنني فخور للغاية بكل ما أنجزته طيران الإمارات - وكل ما حققناه سوياً - على مر السنوات. إن ناقلتنا هي الأفضل في العالم. ولم يكن الأمر مطلقاً يتعلق بشخص واحد، وإنما كان دوماً متعلقاً بشركة وعلامة تجارية نبنيها سوياً. إن طيران الإمارات هي الناقلة التي يرغب المسافرون بالسفر معها، ويرغب الأشخاص الموهوبون بالعمل لديها. إنها ناقلة موجهة بالحس التجاري، لكنها في الوقت نفسه مبتكِرَة ومتمسكة بالمبادئ الأخلاقية، وتساهم على نحو إيجابي في نمو الاقتصادات والمجتمعات التي تعمل بها».

وقال أيضاً: «شهدنا العديد من موجات المد والجزر منذ أيامنا الأولى كناقلة مبتدئة في 1985، مروراً بالمرحلة التي صرنا فيها الطرف الواثق الذي يُحدث التغييرات والتطورات في صناعة الطيران على مدى العقدين المقبلين، وانتهاءً بالمرحلة الراهنة التي نقف فيها الآن كعلامة تجارية عالمية تحظى بتقدير واحترام ولاعب مؤثر في الصناعة. وكنت سعيد الحظ أن تتاح لي الفرصة لأقود طيران الإمارات معكم نحو هذه المكانة العالية التي لم تكن الناقلة لتبلغها لولا الثقة، الدعم والقيادة المتبصرة من جانب الرئيس الأعلى لمجموعتنا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم».

وتابع بقوله: «لقد خططنا بعناية، وعملنا بجد على تنفيذ كل التفاصيل الدقيقة بكل خطة، مُنتَج، خدمة واستراتيجية طبقناها. وشكراً لله، فقد تحققت كافة الحسابات التي راهنا عليها. ومع أننا كنا نراعي دوماً حسابات الكُلفة، إلا أننا لم نتوان مطلقاً في الاستثمار في موظفينا، منتجاتنا، تقنياتنا وعلامتنا التجارية.

وكنا دوماً متابعين للاتجاهات السائدة لدى مسافرينا وحريصين على تزويدهم بتجارب سفر عالية الجودة. وبتوافر هذه الأسس الراسخة، تتمتع طيران الإمارات بوضع جيد يتيح لها التعامل مع كل ما قد يأتي به المستقبل».

وتوجه كلارك بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفريق العمل بطيران الإمارات. وقال: «لقد كانت رحلة مذهلة، وسأظل دوماً أحمل في قلبي ذكرياتها وتجاربها. أوود أن أعرب عن خالص الشكر لسموه حيث كان لي عظيم الشرف أن أعمل معه لبناء طيران الإمارات».