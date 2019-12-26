«التمييز» تحكم لـ«ديار» في نزاع مع «ليمتليس»

المصدر: دبي- رامي عايش

أصدرت محكمة التمييز في دبي، أمس، حكمها النهائي في دعوى رفعتها شركة ديار للتطوير العقاري ضد شركة ليمتليس للمطالبة بمبلغ قدره 412 مليون درهم وفسخ عقود بيع الوحدات العقارية المؤرخة 22 مارس2007 و3 أكتوبر من نفس العام وعددها 18 عقداً تتعلق بشراء قطع أراضٍ بالمنطقتين 3 و4 ضمن مشروع داون تاون جبل علي والتعويض عن الضرر وانتهت إلى رفض الطعن المقام من «ليمتليس».

وكانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها وأيدتها محكمة الاستئناف إلى الحكم، فيما يتصل بمطالبات «ديار» المذكورة أعلاه مع فائدة 9% سنوياً على المبلغ المشار من تاريخ المطالبة القضائية الموافق 4 أغسطس 2015 حتى السداد التام، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية أصلياً 61 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها جراء إخلالها بالتزاماتها ورفض الدعوى المتقابلة المقامة من ليمتليس.