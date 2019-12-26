تيم كلارك مودعاً موظفي الناقلة: أنجح أيام طيران الإمارات لم تأتِ بعد

المصدر: دبي - سيد صالح

قال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إنه يعتقد أن أنجح أيام طيران الإمارات لم تأتِ بعد، معبراً عن تطلعه إلى مشاهدتها وهي تزدهر، وأن يسهم في نجاحها بصفة وظيفية مختلفة.

جاء ذلك في رسالة وداعية إلى موظفي الناقلة، بمناسبة الإعلان عن تقاعده من منصبه في رئاستها اعتباراً من نهاية يونيو المقبل.

وقال كلارك: «في نهاية يونيو 2020، سأنهي فصلاً من حياتي المهنية استمر 35 عاماً، حيث سأتنحى من منصبي رئيساً لطيران الإمارات، وأترك الناقلة في أيدٍ قديرة، ففريق قيادتنا يتكون من مسؤولين تنفيذيين موهوبين وزملاء عمل خدمت معهم عن قرب لسنوات طوال في إدارة الناقلة. ويشرفني أن أقدم لهم الدعم كاستشاري متى كانوا في حاجة إليه».