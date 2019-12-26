تسعير النفط الكويتي بخام عمان من بورصة دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بورصة دبي للطاقة، أمس، أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم اعتماد العقد الآجل لخام عُمان من بورصة دبي للطاقة، مؤشراً لتسعير صادرات النفط الخام الكويتي المتجهة إلى القارة الآسيوية ابتداء من 1 فبراير المقبل.

ويشكل القرار تأكيداً لمكانة العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة كمعيار رئيس في تسعير النفط بمنطقة الشرق الأوسط.

ويعد هذا العقد الأداة الأكثر فاعلية وشفافية لإدارة المخاطر واستكشاف الأسعار في أسواق النفط الخام الكبريتي في المنطقة؛ بسبب جودة الخام العُماني والتي تتقارب إلى حد كبير مع جودة معظم النفوط التي تستخرج من منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فهو يشكل مؤشر التسعير الأمثل والأدق.