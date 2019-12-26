3 ملايين طن سوق تبريد المناطق

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

قال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، المملوكة جزئياً لشركة «مبادلة»، إن حجم سوق تبريد المناطق في دولة الإمارات يصل إلى نحو 3 ملايين طن تبريد.

وأضاف في تصريحات لــ «البيان الاقتصادي»، إن حصة «تبريد» من سوق تبريد المناطق في الدولة تعادل 1.16 مليون طن تبريد، أي ما يعادل 39% من حجم السوق. وأوضح خالد القبيسي أن الشركة تمتلك وتشغل 75 محطة موزعة بواقع 63 محطة في الدولة، ومحطتين في السعودية، وأربع محطات في سلطنة عُمان، ومحطة واحدة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى محطات أخرى في المنطقة.

وذكر أن الشركة توفر خدمات التبريد لعدد من أبرز المعالم والمرافق والمشاريع في الدولة من بينها جامع الشيخ زايد الكبير ومترو دبي ودبي باركس أند ريزورتس وبرج محمد بن راشد.