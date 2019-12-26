«إكسبو» يصعد بالطلب العقاري في المناطق المجاورة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تشهد المناطق القريبة من موقع استضافة إكسبو 2020 دبي وتلك التي تتخذ موقعاً استراتيجياً على الطرق السريعة المؤدية إلى موقع الحدث، طلباً متزايداً من جانب المستثمرين الطامحين لتملك العقارات سواء للسكن أو للاستثمار. وتبرز 5 مناطق بوصفها الأعلى طلباً من جانب المستثمرين والأكثر تأثراً إيجابياً بموقع الحدث، وهي دبي الجنوب، وإعمار الجنوب ومدينة ميدان، وتاون سكوير، ومجمع دبي للاستثمار.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت.كوم: إن السوق العقاري في دبي يظهر مؤشرات إيجابية بشأن نمو الطلب في المناطق القريبة من موقع إكسبو، موضحاً أن تلك الأحياء متكاملة وتوفر خيارات مناسبة سواء للباحثين عن الاستثمار أو السكن، وأظهرت أحدث التقارير أن المشاريع قيد الإنشاء والواقعة بالقرب من موقع إكسبو باتت تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين.

وتظهر تقارير حديثة تطوير وحدات عقارية بأسعار معقولة ضمن هذه المناطق الناشئة. وتعد دبي الجنوب أبرزها وتتجاوز نسب العوائد الاستثمارية فيها عن 11%، ويبلغ متوسط سعر الشقق فيها 385 ألف درهم، ومليون درهم للفيلا، أما في مدينة الميدان، فيبلغ متوسط الأسعار 3.3 ملايين درهم للفيلا و450 ألف درهم للشقق.

على صعيد آخر تجاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 9.3 مليارات درهم، وعكست تلك البيانات مواصلة البنوك والمصارف تجديد ثقتها في عقارات دبي بعدما ضخت أمس 9 مليارات درهم، أبرزها 226 رهن فلل وشقق بقيمة 8.7 مليارات درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 8.6 مليارات درهم ذهبت لبرجي أورا هاربر، هذا غير 16 رهن أراضٍ بقيمة 300 مليون درهم، وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 147 مليون درهم.

وسجلت أراضي دبي 141 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 100 مليون درهم، و121 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 200 مليون درهم.