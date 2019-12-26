«غرفة الشارقة» تستعرض مع الهند التعاون التجاري والاستثماري

المصدر: الشارقة- البيان

استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع جمهورية الهند، العلاقات الاقتصادية المشتركة، وسبل تعزيز دور القطاعات الصناعية والتجارية والهيئات المتخصصة، في ظل التعاون المثمر والبنّاء بين البلدين الصديقين، فضلاً عن تبادل الآراء ووجهات النظر حول كيفية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كل جانب، بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء بمقر الغرفة مؤخراً بين عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وشري فيبول القنصل العام الهندي في دبي، بحضور محمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وهبة المرزوقي تنفيذي مجالس الأعمال واللجان المشتركة بالغرفة، حيث بحث اللقاء عدد من المواضيع ذات العلاقة بتطوير وتقوية العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند عامة، ومع الشارقة على وجه الخصوص، والاطلاع على مجالات وفرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد العويس أن العلاقات بين الإمارات وجمهورية الهند الصديقة، هي علاقات تاريخية قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية، ولا سيما الاقتصادية، حيث تعد الإمارات من أكبر الشركاء التجاريين للهند في منطقة الشرق الأوسط، فيما تعد الهند الشريك التجاري الأول للإمارات.