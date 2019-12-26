ارتفاع التسهيلات الائتمانية في الإمارات إلى 448 مليار دولار نهاية الربع الثاني

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد صندوق النقد العربي أمس وجود تحسن كبير في التسهيلات الائتمانية والسيولة الإجمالية والودائع المصرفية في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن نموها بنسب إيجابية تراوحت بين 3.8% إلى 5.9%.

وأشار الصندوق في نشرة الإحصاءات الاقتصادية ربع السنوية لشهر ديسمبر 2019 التي أصدرها أمس للمرة الأولى إلى أن السيولة الإجمالية لدولة الإمارات ارتفعت بشكل غير مسبوق وبنسبة نمو 5.9% لتصل إلى 448 مليار دولار (1.64 تريليون درهم) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية، والتي بلغ حجم السيولة لديها 501 مليار دولار.

وأكدت النشرة الإحصائية أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية عربياً من أصل 19 دولة في التسهيلات والقروض الائتمانية، حيث بلغ إجمالي هذه التسهيلات لديها 420.4 مليار دولار (1.54 تريليون درهم) بنهاية الربع الثاني وبنسبة نمو 3.8%، بينما جاءت السعودية في الترتيب الأول بنحو 502 مليار دولار.

وجذبت الإمارات بنهاية الربع الثاني نحو 424.4 مليار دولار ودائع مصرفية بنسبة نمو سنوية 5.8%. وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي في الإمارات بلغ نهاية الربع الثاني 119.7 مليار دولار (439 مليار درهم) ليحتل المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية 529 مليار دولار.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الربعي لدولة الإمارات بنسبة 3.7% بنهاية الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، وذلك عكس غالبية البلدان العربية النفطية التي شهدت تراجعاً في ناتجها المحلي، كما تراجع التضخم في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري بشكل كبير نتيجة الانتهاء من إصلاحات تحرير أسعار الطاقة، واستكمال منظومة الضرائب التي هدفت لتحقيق الانضباط المالي.