«ديار لإدارة جمعيات الملاك» تعزز محفظتها بـ 1849 وحدة في 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ديار لإدارة جمعيات الملاك»، التابعة لديار للتطوير، إضافة 1849 وحدة جديدة بمساحة قدرها 1.7 مليون قدم مربعة إلى محفظتها خلال العام، لترفع بذلك عدد الوحدات التي تشرف عليها اليوم إلى أكثر من 8000 وحدة في 29 مشروعاً موزعة على أنحاء دبي.

وكانت «ديار لإدارة جمعيات الملاك» قد احتفت هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها. وخلال الاثني عشر شهراً الماضية، حققت الشركة عدة إنجازات، منها تشكيل مجلس الإدارة الخاص بها، والتكامل مع نظام «ملّاك» عملاً بمتطلبات «مؤسسة التنظيم العقاري». وقال سعيد القطامي الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: لا شك أن 2019 كان عاماً حافلاً لشركة «ديار لإدارة جمعيات الملاك»، ونتطلع قدماً للبناء على هذه النجاحات المتميزة خلال الأعوام المقبلة.