«عُمان الآجل» لتسعير النفط الخام الكويتي من بورصة دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بورصة دبي للطاقة (DME)، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة، أمس، أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم اعتماد العقد الآجل لخام عُمان من بورصة دبي للطاقة، مؤشراً لتسعير صادرات النفط الخام الكويتي المتجهة إلى القارة الآسيوية ابتداء من 1 فبراير المقبل.

ويشكل هذا القرار تأكيداً لمكانة العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة كمعيار رئيس في تسعير النفط بمنطقة الشرق الأوسط. ويعد هذا العقد الأداة الأكثر فعالية وشفافية لإدارة المخاطر واستكشاف الأسعار في أسواق النفط الخام الكبريتي في المنطقة؛ وذلك بسبب جودة الخام العُماني والتي تتقارب إلى حد كبير مع جودة معظم النفوط التي تستخرج من منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فهو يشكل مؤشر التسعير الأمثل والأدق.

وقال رائد السلامي، مدير عام بورصة دبي للطاقة: «إن الجمع بين أهمية خام عُمان المعتمد كمؤشر للنفط في المنطقة، والعقد الآجل والأطر التنظيمية التي يخضع لها في البورصة، فضلاً عن المعدلات القياسية للتسليم الفعلي، يجعل من هذا العقد معياراً بالغ الأهمية لشركات النفط الوطنية، والتي ترغب في الاستفادة من آلية تمتاز بالشفافية لتسعير صادراتها من النفط الخام».

وتابع: «نرحب بقرار مؤسسة البترول الكويتية في اعتماد العقد الآجل لخام عُمان من بورصة دبي للطاقة لتسعير صادرات النفط الخام الكويتي لآسيا. كما أننا نثمّن الثقة التي منحت لنا، ونحن ملتزمون بتزويد المنطقة بآليات موثوقة ومتطورة لإدارة المخاطر واستكشاف الأسعار».

وبذلك يصبح العقد الآجل لخام عُمان من بورصة دبي للطاقة المعيار الرسمي لخمسة منتجين في الشرق الأوسط، هم دبي وعُمان والسعودية والبحرين والكويت.