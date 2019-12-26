مجلس سيدات أعمال عجمان يُعرّف غرفة الفجيرة بمبادراته

المصدر: عجمان - البيان

اطّلع وفد من غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، على أفضل الممارسات والمبادرات الموجّهة إلى سيدات ورائدات الأعمال المنتسبات لمجلس «سيدات الأعمال» في غرفة تجارة وصناعة عجمان.

واستقبل الوفد في مقر الغرفة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، فيما ترأس الوفد عائشة محمد الجاسم، عضو مجلس إدارة غرفة الفجيرة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة الفجيرة. حضر اللقاء محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في غرفة عجمان، وخالد الشامسي، مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في غرفة عجمان، وعبير عيد الفرج، مدير مكتب مجلس سيدات أعمال عجمان.

في بداية اللقاء، رحبت آل علي بالحضور، وقدمت نبذة حول إنشاء مجلس سيدات أعمال عجمان ومراحل تطوره، وأهم المبادرات والفعاليات والمعارض التي ينفذها، والتي تستهدف عضواته الحاصلات على رخصة «بدايات» وسيدات الأعمال بشكلٍ عام.

وثمّنت توجيهات القيادة في توفير الدعم اللازم؛ لضمان استدامة مشروعات سيدات الأعمال وتطوّرها، موضحةً أن منتجات سيدات الأعمال تتّسم بالجودة والتنوّع، وباتت تساهم بشكلٍ رئيس في الناتج المحلي، وأشادت بالتعاون الكبير من جانب الجهات الحكومية في الإمارة لإنجاح مشروعات ومبادرات المجلس.

واستعرضت رخصة «بدايات» ومبادرات «سيارتي» و«رفوف» و «ريوقي»، والتعريف بأهم المبادرات التي سينفذها المجلس خلال 2020، منها مبادرات «نوصلك» السيارة المتنقلة «تراك»، و«ضيافة» التي تقدم المنتجات المحلية بأسلوب عصري، و«أناقة» وهي مشغل خياطة، مؤكدةً أن المجلس حريص على تنفيذ دورات وورش تدريبية عملية ونظرية لعضواته.