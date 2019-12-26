«المركزي»: 2 % نمو الناتج المحلي الحقيقي للربع الأخير 2019

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بنسبة 2% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهي أعلى من النسبة المسجلة في الربع الثاني من ذات العام، والبالغة 1.7%، الأمر الذي يُعدّ مؤشراً على التحسّن الكبير، الذي يشهده الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، على الرغم من حالة التباطؤ، التي تسيّطر على الاقتصادات العالمية.

وفقاً للمصرف، وفي ظل المؤشرات الإيجابية، فإنه من المتوقع ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي الكلّي إلى 2.3% خلال 2019 بدعم من النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي على حدٍّ سواء. كما يدعم هذا التحسّن في مؤشرات النمو التوقعات بارتفاع الإنفاق العام والخاص على مستوى الدولة بشكل عام، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات قبل بدء الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» وتعافي بعض الاقتصادات الكبرى.