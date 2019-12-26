«ستاندرد أند بورز» تمنح «جي إف إتش» تصنيف B طويل الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية أمس شروع مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني بتغطية تصنيفات المجموعة ومنحها تصنيفاً طويل الأجل بمعدل «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي تصنيف «ستاندرد أند بورز» منسجماً مع نجاح «جي إف إتش» في إعادة صياغة نموذج أعمالها من أجل أن تصبح مجموعة مالية متنوعة بالكامل.

كما استعرضت الوكالة في تقريرها الوضع المالي للمجموعة، مع التأكيد على أن رأس مال المجموعة وإيراداتها مناسبة وكافية، إضافة إلى تسليط الضوء على تحسن قدرة المجموعة في تحقيق تدفقات نقدية. وتطرق التقرير كذلك إلى عمليات المجموعة في أنشطة الخزينة الجديدة وما تحقق من تقدم في أعمال المصرف الخليجي التجاري، والتي ستسهم في زيادة الدخل ودعم الهوامش المؤقتة لدى المجموعة. وفيما يخص المخاطر، أكد التقرير اعتدال وضع المخاطر لدى المجموعة، لافتاً كذلك إلى التنوع الجغرافي لمحفظتها العقارية.

وقال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية: يتركز عملنا على التنوع وتحقيق الدخل والتخارج من أصول متوارثة، وهذا ما يدركه السوق حالياً. سنواصل تنفيذ استراتيجيتنا بهدف تعزيز نتائجنا المالية وتقديم قيمة أكبر لمساهمينا ومستثمرينا خلال السنة المقبلة.