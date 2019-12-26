«تنظيم الاتصالات» تُحدد 3 خطوات للحصول على تصاريح الخدمات اللاسلكية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة 3 خطوات للحصول على تصريح الخدمات اللاسلكية الثابتة من نقطة إلى عدة نقاط، أو ما يعرف أيضاً باسم «خدمة النفاذ الثابتة والشبكة المتداخلة والاتصال اللاسلكي ذو النطاق العريض»، وكذلك تصريح الخدمات اللاسلكية الثابتة من نقطة إلى نقطة وتعرف أيضاً باسم «وصلا مايكروويف للربط الشبكي بين نقطتين».

وأوضحت الهيئة في تعميم أمس، أن الخطوة الأولى تشمل تعبئة وتسليم نموذج الطلب لتصريح استخدام الطيف الترددي مع الوثائق المطلوبة، فيما تتمثل الخطوة الثانية في دفع رسوم الطيف الترددي من خلال قنوات الدفع المتاحة وفقاً للائحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي.

وذكرت الهيئة أن الخطوة الثالثة تتمثل في الحصول على تصريح الطيف الترددي الصادر من هيئة تنظيم الاتصالات إلكترونياً، مشيرة إلى أن الجمهور المستهدف بالتصريح هم مستخدمو الطيف الترددي من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

ونوهت الهيئة بأن قنوات الدفع للتصاريح تشمل الدفع الإلكتروني، أو الدرهم الإلكتروني، أو الحوالة البنكية أو إيداع شيك في حساب الهيئة، مشيرة إلى أن زمن تقديم الخدمة يصل إلى 10 أيام.