«ليبراسيون»: دبي وأبوظبي تطمحان لصدارة السياحة العالمية

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

ذكرت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية أن دبي وأبوظبي ترغبان بأن تكونا هما الوجهتان السياحيتان الأفضل عالمياً على الإطلاق.

ونشرت الصحيفة تقريراً خاصاً عن طموحات دبي وأبوظبي السياحية، وأفاد التقرير بأن دولة الإمارات صارت رسمياً هي الوجهة السياحية الأفضل على الإطلاق على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتصنيف أصدرت أخيراً شركة «لاف هوليديز» البريطانية لحجز الرحلات السياحية عبر الإنترنت.

ورصدت فيه عدد الجوائز السياحية العالمية المرموقة التي حصلت كل دولة فيها على المركز الأول، بما في ذلك المدن، المنشآت والوجهات السياحية والناقلات الجوية التابعة للدولة خلال السنوات الخمس الماضية، فكانت الصدارة من نصيب دولة الإمارات.

وأضاف التقرير أن التصنيف المذكور تضمن صدارة دبي وأبوظبي لقائمة أفضل الوجهات السياحية العالمية في أكثر من معيار وفئة تصنيفية خلال نفس الفترة.

وأكد التقرير أن دبي وأبوظبي ترغبان في البناء على هذه الحقيقة ومواصلة تعزيز تفوقهما السياحي العالمي لضمان اعتلائهما دوماً صدارة الوجهات السياحية «أفضل الأفضل» على مستوى العالم، على حد تعبير «ليبراسيون». وأوضح التقرير أن المدينتين لديهما بالفعل المقومات الرئيسية والبنية الأساسية السياحية التي تساعدهما على بلوغ هذه الغاية.