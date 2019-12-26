«ذا تايمز»: دبي من أفضل وجهات «الترانزيت» في العالم

المصدر: دبي ـ البيان

اختارت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية دبي كواحدة من أفضل وجهات «الترانزيت» في العالم، في تقرير نشرته أمس، خاصةً لدى المسافرين من بريطانيا وأستراليا وبالعكس.

كما أشادت صحيفة «تلغراف» البريطانية أيضاً بإبداع دبي في مراكز التسوق، فعلى سبيل المثال يضم «دبي مول» كائنات بحرية حقيقية.

وتطرقت صحيفة بريطانية أخرى، وهي «إندبندنت» هذه المرة، إلى السياحة في دبي، فاختارتها ضمن أفضل خمس وجهات لدى البريطانيين لقضاء عطلات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وفي سياق متصل، ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية أن عام 2020 سيكون وقتاً مثالياً لزيارة دولة الإمارات، كونه العام الذي سيشهد تنظيم الحدث المشهود «إكسبو 2020 دبي»، والمتوقع أن يحضره ما لا يقل عن 25 مليون زائر.