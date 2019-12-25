برج العرب أيقونة نهضة دبي وفخامتها

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

يحتفل فندق برج العرب، أكثر فنادق العالم فخامة بمرور 20 عاماً على افتتاحه، حيث أصبح الفندق منذ لحظة افتتاحه في ديسمبر 1999 أسطورة عالمية لا تقل بأي حال من الأحوال عن الأساطير التي تنسج حول قصور الأمراء في العصور الوسطى، وبات رمزاً للمدينة مثل الأهرامات في مصر وبرج إيفل في باريس وتمثال الحرية في نيويورك أو دار الأوبرا في سيدني وغيرها من المعالم العالمية.

الافتتاح

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفندق الأفخم في العالم يوم الأربعاء الأول من ديسمبر من العام 1999، ومنذ ذلك الحين مثل الفندق علامة تجارية لإمارة دبي وعاصر تحول الإمارة من مدينة في صحراء الخليج وميناء تجاري إلى واحدة من أهم المدن الرئيسية على صعيد القطاعات التجارية والسياحية والمالية وأسرعها نمواً في العالم، إضافة إلى مساهمته الكبيرة في تسليط الضوء على دبي كمدينة سياحية تتميز برقي وجودة خدماتها.

وتصدر الفندق لسنوات طوال قائمة أطول فندق في العالم، كما يحتل اليوم المركز 76 كأطول مبنى في العالم بارتفاع 321 متراً فوق سطح البحر.

الأعمال الإنشائية

بدأت الأعمال الإنشائية في الفندق عام 1994 وتم الإنفاق عليها بسخاء، حيث تم إحضار جرانيت (أزول باهيا) من البرازيل ورخام (ستايكاريو) الذي يغطي الجدران والأرضيات من كارارا الإيطالية، وهو نفس الحجر الذي استخدمه النحات الشهير مايكل انجلو في أعماله الإبداعية، بالإضافة إلى بلاط الموازييك المستخدم لإعطاء أشكال متناسقة في كافة أرجاء الفندق، ويحتوي على زجاج (سيسيس) النادر الذي يتوفر فقط في بقعة واحدة من العالم وهي شمال إيطاليا، وهناك أرقى أنواع أغطية الأسرة الإيرلندية والسجاد في جميع أروقة الفندق من الإمارات وهو صناعة يدوية قديمة.

بناء مثالي

شارك في بناء الفندق نحو 3500 مصمم ومهندس وعامل وتم استخدام حوالي 360 ألف طن من الأسمنت وأكثر من 9000 طن من الفولاذ، بينما تم صب 250 أساساً على عمق 40 متراً تحت قاع البحر ويتصل بالأرض عن طريق جسر يمثل قمة البناء.

يتألف برج العرب من 202 جناح دوبليكس لإقامة الضيوف ومن 28 طابقاً بارتفاع مزدوج وتشمل الأجنحة 142 جناحاً بغرفة واحدة و18 جناحاً داخليا بغرفة واحدة وأربعة أجنحة دوبليكس بغرفة واحدة و28 جناحاً بغرفتين وستة أجنحة بثلاث غرف وجناحين خاصين وجناحين جراند سويتش.

وفي كل الأجنحة نوافذ ترتفع من الأرض إلى السقف توفر للضيوف منظراً رائعاً للبحر وتتراوح بين 170 متراً مربعاً و780 متراً مربعاً وجهزت الأجنحة بآخر التقنيات الحديثة.

الردهة الرئيسية للفندق يبلغ ارتفاعها أكثر من 600 قدم وتشغل حوالي ثلث المساحة الداخلية وتتيح للواقف فيها مشاهدة بانورامية لكل أدوار الفندق ويمكن للضيوف الاستمتاع بقهوة الصباح أو شاي بعد الظهر وهم يشاهدون تصاعد المياه 32 متراً من نافورة عملاقة نحو قمة الردهة.

الجناح الملكي

يقع الجناح الملكي المكون من طابقين في الطابق 25 من فندق برج العرب، إذ يستحوذ هو وجناح ملكي آخر على مساحة الطابق بالكامل. وداخل الجناح الملكي، يوجد بهو خاص معظمه من الرخام وتماثيل ذهبية على الجانبين، ويتميز الجناح بنوافذ طويلة جداً تصل إلى السقف ما يتيح الاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة، كما يتضمن غرفة طعام مزودة بطاولة من خشب الماهوجوني الراقي، وكراسي تشبه كراسي العروش، غنية بالألوان الزاهية، الأحمر والبرتقالي والأصفر والوردي.

ويتضمن الجناح مكتباً خاصاً وعدداً من الغرف التي تتسابق فيما بينها في الفخامة والأناقة. وفي الطابق الثاني من الجناح الملكي بفندق برج العرب جميرا، تجد غرفة النوم الرئيسية التي تشبه غرف نوم الأمراء والأميرات في الأفلام.

التصميم

يجتمع في برج العرب روعة التصميم الخارجي وترف الديكور الداخلي في اقتران أنيق يحبس الأنفاس. ويقدم الفندق أفخم ما يمكن للعالم أن يقدمه ملتزماً بأعلى معايير الفخامة وأرقى الخدمات التي توفر راحة لا مثيل لها. ويعتبر الطراز المعماري للفندق تجسيداً لسفينة شراعية من خلال واجهته الأمامية البيضاء التي ترمز إلى شراع السفينة.

تم تصميمه من قبل المهندس المعماري توم رايت من شركة أتكنز، والفندق مصمم ليحاكي أشرعة المركب الشراعي العربي وبارتفاع يبلغ 321 متراً فوق سطح البحر.

وتعكس أسماء الأجنحة رومانسية قصص «ألف ليلة وليلة» المعروفة، حيث سمي كل جناح، باسم حجر من الأحجار الكريمة مثل الفيروز والزبرجد والزمرد والياقوت والملاكيت واللازورد، وبين النجوم وتحت البحر تقدم المطاعم أرقى المأكولات في أجواء رائعة مع المناظر الخلاقة في تجربة مثيرة لا تتكرر كثيراً.

خدمات استثنائية

ويعد الفندق، أحد أهم معالم دبي السياحية، ويوصف بأنه الأفخم في العالم وهو المقر الرئيسي للملوك والرؤساء ومشاهير العالم ممن يزورون الإمارات، ويتم تصنيفه من فئة السبع نجوم لفخامته.

ولذلك، يقدم الفندق بعض وسائل الترف التي لا تقدمها فنادق الخمس نجوم الأخرى، مثلاً: طاقم الخدمة يقف في الانتظار في كل طابق على مدار الساعة. ويمكن للمروحية التابعة للفندق نقل النزلاء من الشخصيات المهمة من المطار إلى مهبط المروحيات بالفندق أو أخذ النزلاء في جولة جوية فوق دبي مقابل أجر.

بالإضافة إلى أن الفندق يملك أسطولاً من سيارات الرولز رويس الأغلى عالمياً مع سائق خاص يقوم بخدمة النزلاء على مدى 24 ساعة. حمامات الجناح الملكي من الرخام الفخم من النوع نفسه الذي كان يستخدمه الفنان العالمي مايكل أنجلو في نحت أعماله الفنية.

مهبط الطائرات

يملك الفندق مهبطاً للطائرات المروحية على ارتفاع 312 متراً فوق سطح البحر، حيث يمكن للمروحية التابعة للفندق نقل النزلاء من الشخصيات المهمة من المطار إلى مهبط المروحيات بالفندق أو أخذ النزلاء في جولة جوية فوق دبي مقابل أجر.

كما تم استخدام المهبط في العديد من الأحداث المبتكرة التي أثرت سمعة الفندق، وكانت إحداها إقامة مباراة للتنس بين اللاعبين الأمريكي أندريا أغاسي والسويسري روجيه فيدرر ضمن فعاليات بطولة دبي المفتوحة للتنس، وأقيمت هذه المباراة على مهبط الطائرات الموجود أعلى فندق برج العرب الموجود في دبي، وكانت من أغرب المباريات نظراً لارتفاع المكان وخطورتها، كما حطمت الرقم القياسي لأعلى مباراة كرة مضرب في التاريخ على علو 312 متراً من على سطح البحر، بالإضافة إلى ذلك أقام الفندق مباراة في تنس الطاولة لكل من «جايك زانغ» و«زياو زيا لي» الفائزين بالميدالية الذهبية للرجال والنساء في أولمبياد لندن 2012.

وسبق أن قام تايغر وودز بضرب كرة الغولف من فوق المهبط، فضلاً عن قيام بطل العالم ديفيد كولتارد بالتفحيط بسيارته من على المهبط عليه عام 2013.

يعد «تيراس برج العرب» أول بناء بحري في العالم بهذا الحجم يتم تشييده على اليابسة قبل نقله إلى الماء، وأُوكلت مهمة بنائه لواحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تشييد المنشآت العائمة وهي شركة «أدماريس» التي تولت بناء هيكل الجزيرة في مرفأ لبناء السفن في فنلندا قبل نقلها بحراً إلى دبي.

ويكمن تفرّد الجزيرة الاصطناعية، في كونها الأولى من نوعها في العالم المكونة من بناء فولاذي ضخم يصل وزنه إلى أكثر من 5000 طن، تم تشييدها في فنلندا في هيئة ثمانية أجزاء ضخمة بإجمالي مساحة أفقية تبلغ 10 آلاف متر مربع، ليجري بعد ذلك شحن أجزائها على متن رحلة بحرية جابت نحو نصف العالم، وقطعت خلالها نحو 4500 كيلومتر قبل أن تحط رحالها قبالة سواحل دبي. وشارك في بناء الجزيرة 160 فناناً بتصميمات عصرية مُستوحاة من البيئة البحرية.

أرقام قياسية

باعتباره أطول فندق أجنحة في العالم، حطم برج العرب جميرا عدداً من الأرقام القياسية العالمية منذ افتتاحه عام 1999، ومنها الرقم القياسي المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أغلى كوكتيل في العالم عام 2008، وأكبر علبة كافيار في العالم عام 2016.

الأول الذي حمل اسم 27.321 هو كوكتيل بلغ سعره 27.321 درهماً وتوافر آنذاك 10 أكواب منه فقط، في حين كان الرقم القياسي الثاني عن أكبر طبق الكافيار في العالم وحمل اسم «ماشينوماك»، صنع خصيصاً من قبل «أمستور» وكان يحتوي على 17 كيلوغراماً من الكافيار الإمبراطوري الرمادي الغامق، الكافيار العضوي الوحيد المعتمد بالكامل عالمياً من سمك الحفش المحلي.

الأطفال والترفيه

خلال فترة إقامتهم، يتمتع نزلاء الفندق بدخول مجاني إلى نادي سندباد للأطفال في الطابق الثامن عشر، والذي يستقبل الأطفال، بحضور مقدمي الرعاية المحترفين المتواجدين على الدوام. وتشمل مرافقه غرفة ألعاب واسعة وألعاب الطاولة وألعاب الكمبيوتر وتناول الطعام، مع غرفة نوم مريحة للأطفال الذين يحتاجون إلى أخذ قيلولة.

وتتوفر خدمة مجالسة الأطفال في الجناح عند الطلب، إضافة إلى الدخول المجاني إلى نادي سندباد للأطفال في فندق جميرا بيتش هوتيل المجاور. ولضمان راحة الأطفال واستعدادهم لاستكشاف الفندق، يقدم برج العرب جميرا مجموعة خاصة من الوسائد لضيوفه الصغار من ابتكار علامة Mühldorfer المتخصصة، وتشمل وسادة من الريش ووسادة مضادة للحساسية ولحافاً للأطفال وغيرها.

مرافق الفعاليات والمناسبات

تعتبر مرافق المؤتمرات والحفلات في برج العرب ملهمة مثل الفندق نفسه. سواء كنت أحد منظمي الأحداث الذين يبحثون عن مكان رائع لاستضافة حفل عشاء أو مصمم للأزياء الفاخرة يبحث عن قاعة راقية للكشف عن أحدث صيحات الأزياء، سيكون فريق تنظيم الفعاليات في برج العرب مستعداً لضمان انعقاد الفعالية وفق أرقى درجات السهولة والكفاءة المطلوبة.

تمتد قاعة الفلك على طابقين وتستحضر أجواء القرن الثامن عشر في دار أوبرا فيينا. وتتسع لنحو 250 شخصاً، وتعتبر خياراً مثالياً لإقامة حفل زفافٍ راقٍ أو حفل عشاء متميز. ويضم الفندق عدداً من القاعات والمساحات متعددة الاستخدام لمختلف الفعاليات والحفلات، بما في ذلك مجلس تأمين وقاعة السهى، وتقع كلتاهما في الطابق 27.

الأولى مساحة مثالية لحفلات الاستقبال غير الرسمية والحفلات الخاصة، في حين أن الثانية يمكن أن تستوعب 32 شخصاً لاجتماعات الأعمال أو إطلاق المنتجات. أما حديقة الغروب فتعد مكاناً مثالياً في الهواء الطلق وتوفر أجواء هادئة لسهرات أنيقة وغير رسمية، وكذلك بالم لاوان، ذات المناظر الخلابة والتي شهدت تجمعات وفعاليات رائعة حفلة.

ويقع مسرح أسوان على شرفة في الطابق الثامن عشر بين جناحي تاليس سبا، ويتسع لنحو 100 شخص في الهواء الطلق، في حين يوفر مطعم وردهة سكيب للزوار أجواء مريحة في الهواء الطلق وسط إطلالات خلابة من برج العرب وبحر العرب.

فندق التنفيذيين

اختارت مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية فندق «برج العرب» في «جميرا» بدبي كأفخم فندق يصلح لإقامة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية في 2019، وأوضح التقرير أن الفندق يعد المكان الأفخم عالمياً على الإطلاق، سواء للرؤساء التنفيذيين أو لغيرهم، وذلك لعدة أسباب مقنعة ومنها على سبيل المثال مستويات الترف والرفاهية غير القابلة للمنافسة التي يوفرها الفندق لنزلائه ومنشآته ومرافقه المبهرة، فضلاً عن موقعه الساحر على جزيرة منفردة في الخليج العربي. وذكر التقرير أن الإقامة في فندق «برج العرب» تعد مكافأة حقيقية للرؤساء التنفيذيين العالميين.

تصاميم

تقف مصممة الديكورات الداخلية الشهيرة خوان تشو من شركة «كي سي أي إنترناشيونال» خلف التصاميم الباهرة داخل فندق برج العرب جميرا. فقد استقت إلهامها من الثقافة العربية الأصيلة، واستكملت التصاميم المذهلة من الأسلوب المفعم بالفخامة في الفندق عبر إضفاء التدرجات اللونية النابضة على المرافق الرائعة وخصائص التصميم الفريدة في الفندق. وقد أحيت تشو العناصر الطبيعية (الأرض، والهواءـ والنار، والماء)، وقامت بذكاء بتجسيد العظمة التي تقف واضحة في برج العرب.