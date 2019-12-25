شهادتا آيزو لجمارك أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

نالت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي شهادتي آيزو مواصفة 21500:2012 في المبادئ الإرشادية لإدارة المشاريع، ومواصفة «10006:2017» في المبادئ الإرشادية لإدارة الجودة في المشاريع. وتم تسليم جمارك أبوظبي الشهادات بالمبنى الرئيسي للجمارك بمدينة مصدر من المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للمعايير بحضور راشد المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، والمدراء التنفيذيين واللجنة التنفيذية بجمارك أبوظبي.

وقال راشد المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: حصول جمارك أبوظبي على شهادتي الآيزو يعتبر إنجازاً كبيراً في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة. ويعد استكمالاً لمنظومة الجهود المستمرة وسلسلة التميز والإبداع في جمارك أبوظبي، وبعد قصة نجاح امتدت عبر رحلة السنوات الأخيرة منذ تأسيس مكتب إدارة المشاريع بجمارك أبوظبي، وتحديد استراتيجيته وأهدافه ومسؤولياته ضمن عملية التحول الاستراتيجي الشامل للمؤسسة، التي تهدف من خلالها جمارك أبوظبي لتحقيق ريادة عالمية في المجال الجمركي.