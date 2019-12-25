1.13 مليار درهم عقود وقعتها «إمباور» في 2019

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» توقيع مجموعة عقود بقيمة 1.13 مليار درهم خلال 2019، مع عدة شركات، شملت الاستشارات الهندسية، وإنشاء وتصميم وتشغيل محطات التبريد، وتوسيع شبكة الأنابيب الخاصة بنقل الخدمات، وتمديد شبكات جديدة لخدمة أحدث المشروعات في دبي، إضافة إلى بناء غرف تبادل الطاقة الحرارية، وشراء الأنابيب وغيرها الكثير.

ويعكس الارتفاع الكبير في عدد تعاقدات «إمباور»، خلال 2019، الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، والتي تساعد في الحد من الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التغير المناخي، بالإضافة إلى انتشار الوعي بأهمية الحفاظ على بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة.

ومن المتوقع أن يشهد عام 2020 زيادة في عدد المتعاملين والعقود المبرمة، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء عدة محطات تبريد جديدة، والتوسع في شبكة الأنابيب الخاصة بنقل خدمات تبريد المناطق؛ تزامناً مع الطفرة العقارية التي تشهدها دبي، والتي تساهم في ارتفاع الطلب على الخدمات.

وكانت (إمباور) وقعت عقداً لإنشاء مقر المبنى الرئيسي الجديد بمنطقة الجداف في دبي، بتكلفة تقدر بحوالي 280 مليون درهم، والذي من المقرر افتتاحه في الربع الأول 2021. كما منحت «إمباور»، عقداً لإنشاء محطة تبريد في مدينة دبي للإنتاج بتكلفة إجمالية تبلغ 197 مليون درهم بقدرة إجمالية للمشروع تبلغ 47.000 طن تبريد. كما انتهت إمباور من إنجاز تصاميم محطة «الخليج التجاري 4» و«الخليج التجاري 5»، و«الخليج التجاري 6» كجزء من خطة التوسعة.

ومنحت «إمباور» عدة عقود لتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بنقل خدمات تبريد المناطق في دبي، بأكثر من 186 مليون درهم في مختلف المحطات المتواجدة بمدينة دبي للإنتاج وفي شارع الشيخ زايد لخدمة «دبي أرينا» وبرج وصل، وفندق يوتيل، إضافةً إلى فندق العنوان، وبرج «وان جي بي آر» في جميرا بيتش ريزيدنس و«برشا هايتس ومدينة دبي للاستديوهات.

كما أبرمت»إمباور) صفقة مع شركة «تراين» لتوريد أجهزة تبريد صديقة للبيئة بطاقة تصل إلى 110 آلاف طن، حيث سيتم استخدام الأجهزة الجديدة في مشاريع الشركة بمناطق «تيكوم سي»، و«مركز دبي المالي العالمي»، و«منطقة الإنتاج الإعلامي العالمية»، و«فندق شاطئ جميرا».

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «ندرك حجم الطلب على خدمات تبريد المناطق، ونمتلك خططاً دقيقة واضحة وإمكانات كبيرة لتلبية الاحتياجات المستقبلية من خدماتنا، خاصة المشاريع الضخمة في مختلف أنحاء الإمارة؛ حيث سيشهد 2020 توقيع عقود لإنشاء وتصميم وتشغيل محطات جديدة، وتوسيع شبكة الأنابيب والعمل على ابتكار أحدث التقنيات الخاصة بقطاع تبريد المناطق»، متوقعاً أن «تشهد المرحلة القادمة إقبالاً كبيراً على خدمات تبريد المناطق لتغطية متطلبات المشاريع القائمة والجديدة في الإمارة».

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تقدم «إمباور» خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1.090 مبنى، ولأكثر من 100 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 1.43 مليون طن من التبريد، وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في دبي