«دبي العقاري» يقدّم مزايا للمستأجرين عبر استخدام تقارير «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»

المصدر: دبي - البيان

أصبح «مركز دبي العقاري»، أحد أذرع شركة أ.ر.م. القابضة أول شركة عقارية شاملة خاصة في دبي تشترك في خدمات الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وقال مروان لطفي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للمعلومات الائتمانية: ستوفّر البيانات الائتمانية للأفراد والشركات رؤية مستقبلية حول قدرتهم على سداد المستحقات في الوقت المحدد. ويعتبر ذلك بداية لتحوّل إيجابي في قطاع تأجير العقارات، حيث سيحصل المستأجر على مزايا إضافية عند الحفاظ على تقييم ائتماني مرتفع وتاريخ ائتماني جيد.

وقال محمد الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة أ.ر.م. القابضة: ستحقق هذه الشراكة قيمة إضافية للمستأجرين من خلال مكافأة الذين حصلوا على درجات ائتمانية عالية بخطط دفع أكثر تنافسية.