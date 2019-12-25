مناولة 2.5 مليون حاوية بموانئ أبوظبي في 11 شهراً

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت موانئ أبوظبي نتائج مميزة خلال العام الجاري 2019، حيث ناولت أكثر من 20 مليون طن من البضائع العامة في جميع موانئها خلال الفترة بين يناير إلى نوفمبر 2019، متفوقة على أداء العام 2018 بكامله والبالغ 19.7 مليون طن. ووصل حجم مناولة الحاويات إلى 2.5 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام، ليتخطى 1.7 مليون حاوية نمطية التي تم تسجيلها في عام 2018 بأكمله.

وأسهم النمو الحاصل في أداء مناولة البضائع بكل من ميناء المصفح وميناء خليفة في تعزيز هذه الإنجازات، فقد سجل ميناء المصفح زيادة قدرها 300% من يناير إلى نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل ميناء خليفة زيادة بلغت 25% في الفترة نفسها. كما سجّل بميناء خليفة زيادة بنسبة 63% في مناولة الحاويات في هذه الفترة.

رقم قياسي

وحققت موانئ أبوظبي إنجازاً آخر كبيراً خلال أغسطس وحده، عندما ناولت 2.5 مليون طن من البضائع العامة، ما مثّل رقماً قياسياً جديداً لحجم مناولة البضائع خلال شهر واحد. وتعكس هذه النتائج اللافتة نمو الطلب من جانب العملاء، وأهمية الاستثمارات التي تقوم بها الشركة في البنية التحتية لتوفير المزيد من الحلول والخدمات المبتكرة للمستثمرين والشركات.

سفن سياحية

ومن جانب آخر، سجلت موانئ أبوظبي نمواً لافتاً في أعداد السفن السياحية القادمة إلى أبوظبي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر. وتزايدت أهمية محطة أبوظبي للسفن السياحية منذ إطلاقها في العام 2015، حيث سجلت زيادة قدرها 47% في أعداد السياح هذا العام حتى نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وذلك في ضوء ارتفاع زيارات السفن السياحية إلى المحطة بنسبة 51%، متخطية أرقام العام الماضي بالكامل.

ثقة ودعم

وأكد الكابتن محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، أن الشركة باتت تسهم بشكل أكبر في تمكين التجارة العالمية وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تشغيل الموانئ.

وقال: نثمن عالياً الدعم اللامحدود الذي تحظى به موانئ أبوظبي من جانب القيادة الرشيدة، وكذلك نقدر الثقة التي منحنا إياها العملاء والشركاء المحليون والعالميون، للعمل معاً على تعزيز التبادل التجاري بين أبوظبي والعديد من الأسواق في آسيا وأفريقيا وأوروبا وما وراءها، والارتقاء بمكانة أبوظبي كمركز تجاري حيوي في خارطة التجارة العالمية.

الربع الأخير

وسجلت موانئ أبوظبي أداءً قوياً مع بداية الربع الأخير لتعزيز النجاحات التي حققتها الشركة في النصف الأول، حيث ناولت 9.7 ملايين طن من البضائع العامة وبزيادة بلغت 10% مقارنة مع النصف الأول من عام 2018، و1.1 مليون حاوية نمطية لتسجل نمواً بلغ 82.4%. وتدير موانئ أبوظبي تدير 11 ميناءً تجارياً ومجتمعياً في أبوظبي والفجيرة، وكذلك في غينيا، إضافة إلى مدينة خليفة الصناعية.