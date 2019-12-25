«الاتحاد للطيران» تعزز رحلاتها الموسمية إلى الإسكندرية وصلالة

المصدر: أبوظبي - البيان

تعتزم الاتحاد للطيران تعزيز رحلاتها الموسمية من أبوظبي إلى الإسكندرية في مصر وصلالة العُمانية بين 25 يونيو و15 سبتمبر 2020. فمع زيادة الطلب على الوجهتين خلال عام 2019، ستعمد الشركة إلى إطالة جدول الرحلات الصيفية لعام 2020 فترة 3 أسابيع، وتشغيل رحلة أسبوعية خامسة إلى الوجهتين أيام الجمعة، لتضاف إلى الرحلات الحالية المشغّلة أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد على متن طائرات من طراز إيرباص A320.

وبذلك، سيصل عدد رحلات الاتحاد للطيران إلى مصر إلى 33 رحلة أسبوعية، منها 28 رحلة إلى القاهرة وخمس رحلات إلى الإسكندرية، مقابل 26 رحلة أسبوعية إلى سلطنة عُمان، منها 21 رحلة أسبوعية إلى مسقط وخمس إلى صلالة.