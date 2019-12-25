«أراضي دبي» تعقد 7 اجتماعات مع شركائها في لندن

المصدر: دبي- البيان

قامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال قطاع التسجيل والخدمات العقارية، بجولة في العاصمة البريطانية لندن، عقدت خلالها 7 اجتماعات للمقارنات المعيارية مع أبرز شركائها في العديد من المجالات.

وتضمنت الاجتماعات التي ترأسها ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية لقاء كبار المسؤولين التنفيذيين في عدد من المؤسسات المحلية والدولية هناك، بما في ذلك مجلس معايير التقييم الدولي، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين، و «سي بي آر إي» التي تعد أكبر شركة عالمية للاستشارات العقارية.

واجتمع وفد الدائرة مع ممثلي وكالة «جيوفيشين» التابعة لمؤسسة «أوردنانس سيرفي» في المملكة المتحدة، وهي منظمة رسمية تمارس أنشطتها منذ ما يزيد على 200 عام، وتتولى مسؤولية تطوير وتصميم الخرائط في المملكة المتحدة.

وكان من بين الاجتماعات البارزة التي عقدها الوفد لقاء مع ممثلي «مؤشر مورغان ستانلي كابيتال»، تم خلاله مناقشة المكانة المتقدمة التي وصلت إليها إمارة دبي عمومًا، والتطورات المتلاحقة التي سجلها القطاع العقاري.

وقال ماجد المري: نحرص في الدائرة على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع شركائنا العالميين، وتعتبر لندن واحدة من أهم الوجهات، لوجود العديد من المؤسسات والوكالات المحلية والدولية التي تتخذ منها مقرًا لأنشطتها، خاصة تلك المعنية بالقطاع العقاري.

يضاف إلى ذلك العلاقات التاريخية المتينة بين الإمارات والمملكة المتحدة. وكانت الزيارة ناجحة بكل المقاييس لقدرتنا على تنظيم هذا العدد الكبير من اللقاءات وبحث سبل تطوير العلاقات مع هذه الأطراف في المستقبل«.

والتقى الوفد كبار المسؤولين في نايت فرانك غلوبال»، وهي واحدة من أكبر شركات الاستشارات العقارية على مستوى العالم. واكتملت الزيارة باجتماع مع كبار المسؤولين في سفارة الإمارات في لندن، لمناقشة سبل التعاون، وخاصة الجانب المتعلق بالاستفادة من فرص الأحداث والفعاليات التي تنظمها السفارة في بريطانيا، وإسهام الدائرة في دعمها والمشاركة بها.

تقييم ذكي

ويضم فريق التقييم الذكي في الدائرة ماجد المري، ومحمد الدح مدير إدارة المساحة، وياسر علي، مدير مشاريع أول، وشمسة المهيري،مدير قسم المؤشرات العقاري. وقدم الوفد شروحًا مستفيضة حول أهم مشاريع ومبادرات القطاع، ومن أبرزها المحامي العقاري والملكية الجزئية والرهن الالكتروني والتقييم الذكي.