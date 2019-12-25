تعزيز التعاون بين جمارك دبي وسنغافورة في الحوكمة

المصدر: دبي- البيان

بحثت جمارك دبي مُمثلة في إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي مع نظيرتها في سنغافورة أفضل الممارسات في مجال الحوكمة. جاء ذلك خلال زيارة قامت بها سميرة عبد الرزاق مدير أول قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي إلى جمارك سنغافورة بهدف الاطلاع على الحوكمة المتطورة.

وجاءت الزيارة ضمن سلسلة زيارات مستمرة لتبادل الخبرات والمعرفة بالمجالات المتطورة لتطبيق النزاهة والشفافية في العمل الجمركي لمواكبة إكسبو 2020، والاستعداد للخمسين عاماً القادمة ولتكون الدائرة جهة رائدة في تطبيق الحوكمة المرنة والمعتمدة على الأنظمة الذكية في نطاق العمل وفق إطار ومعايير عالمية مما يعود بذلك على سرعة أداء العمل وزيادة الإنتاجية.

كما تم خلال الزيارة الاطلاع على أبرز البرامج والمبادرات المتطورة في الشركات العالمية المتخصصة في مجال الحوكمة في سنغافورة. وصاحب ذلك حضور ورشة عمل توعوية لتنمية ثقافة الحوكمة من خلال الاعتماد على عنصر الشفافية في العمل كونه الأهم في سرعة الإنجاز والتطوير.

مرحلة متقدمة

وقالت سميرة عبد الرزاق: وصلت جمارك دبي إلى مرحلة متقدمة من تطبيق نظام الحوكمة وفق أنظمة العمل القائمة بالدائرة وتعمل على تطبيق كل ما هو جديد ومتطور عالمياً في هذا الجانب من خلال إطلاقها مشروع الحوكمة لتعزيزها في بيئة العمل وتحقيق مستوى عال من الكفاءة المهنية، والشفافية والنزاهة من خلال وجود رقابة داخلية سليمة تتقيد بالقوانين والأنظمة من خلال منهجيات وسياسات تطويرية وخطط تعتمد على التدريب والتطبيق والتنفيذ لتحقيق الهدف المنشود. وبذلك تكون جمارك دبي أول دائرة حكومية بالعالم تطبق حوكمة الذكاء الصناعي داخل أنظمتها الذكية.

وأوضحت أن الحفاظ على شفافية التقارير الخاصة بالعمل وتميزها بالدقة والشمولية من المهام الأساسية لنظام الحوكمة، مشيرةً إلى تطبيق الدائرة أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة والالتزام بالمعايير العالمية للمنظمات العالمية.