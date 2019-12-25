«الإمارات دبي الوطني» يحصد جائزة بنك العام في الدولة 2019 من «ذا بانكر»

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني فوزه بجائزة «بنك العام في الإمارات 2019» من جوائز مجلة «ذا بانكر» الشهرية الصادرة عن «فاينانشال تايمز»، وذلك تقديراً لأدائه المالي القوي ونهجه الرائد على صعيد الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية.

وأوضحت المجلة أن قرار الحكّام جاء تقديراً لمبادرة البنك إلى تطبيق منظومة العمل المصرفي المفتوح والتغييرات المرافقة، والتي شملت نموذج أعماله وبنيته التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات.

وقال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: نفخر بفوزنا بجائزة بنك العام في الإمارات 2019 للمرة الرابعة من مجلة «ذا بانكر» المرموقة. وتأتي الجائزة تأكيداً على الجهود الحثيثة التي يبذلها موظفونا لضمان ترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني في طليعة القطاع المصرفي بالمنطقة على صعيد تجربة العملاء والابتكار الرقمي والمسؤولية المجتمعية والمؤسسية. وبينما نتهيأ لاستقبال «إكسبو 2020 دبي»، سنواصل بالتأكيد تعزيز عروضنا وخدماتنا لنكون البنك المفضل للعملاء والموظفين والمساهمين.

وكان البنك حقق نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 63% في صافي الأرباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 12.5 مليار درهم.