اتفاقية بين «مبادرة بيرل» و«إيه كيو آند بي» لتعزيز الحوكمة بالشركات المتناهية الصغر

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «مبادرة بيرل»، وشركة «إيه كيو آند بي»، المتخصصة بالاستشارات الاستراتيجية في مجال البيئة والاجتماع والحوكمة المؤسسية التي تتخذ من دبي مقراً، أخيراً، اتفاقية استراتيجية للتعاون في برنامج مخصص للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها الشيخ فاهم القاسمي، الشريك في «إيه كيو آند بي»، وياسمين عمري، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل، في إطار برنامج «مبادرة بيرل» للحوكمة المؤسسية في الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الاتفاقية للاستفادة من معارف وخبرات الجانبين في مجال الحوكمة المؤسسة لدراسة الثغرات القائمة في تطبيق الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمبادئ الحوكمة، ويستمر البرنامج لغاية يونيو المقبل.

ويشكل التعاون بين الجانبين خطوة جديدة في تناول تحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية في الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام أداة متخصصة تُعرف باسم «مدونة قواعد الحوكمة المؤسسية» لإعداد تحليلات فردية مجانية لهياكل وأطر الحوكمة الداخلية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على المستوى الإقليمي، ودراسة تلك التحليلات لتحديد الثغرات القائمة في سياسات الحوكمة المؤسسية، يليها تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة لسد تلك الثغرات.

وسينشر الجانبان النتائج في تقرير مشترك، كدراسة حالة، لتكون بمثابة دليل لممارسات الحوكمة المؤسسية، لمساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على تقييم أطر الحوكمة الخاصة بها، وفي الوقت نفسه تطوير معايير مرجعية لمقارنتها مع أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية الإقليمية.

دراسة بحثية

وأثبتت دراسة بحثية نفذتها مبادرة بيرل في 2017 أن 55% فقط من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تنشر تقارير متعلقة بالمخاطر، وأن أكثر من نصفها لا تمتلك تفويضات للصلاحيات، فيما 28% منها فقط تمتلك لجان مراجعة وتدقيق حسابات، وفي المقابل 75% منها تتطلع لزيادة رأس المال بشكل أو بآخر خلال العامين المقبلين.