دانة غاز تتسلّم دفعة نقدية من «بيرل بتروليوم»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دانة غاز تسلمها دفعة استثنائية من الأرباح النقدية من شركة «بيرل بتروليوم» بقيمة 42 مليون دولار (154 مليون درهم) وذلك من عملياتها المشتركة في إقليم كردستان العراق.

وتسلّمت دانة غاز هذه الدفعة كتوزيعات نقدية من ائتلاف بيرل بيتروليوم، (المملوك بنسبة 35% من قبل دانة غاز). وتأتي هذه الدفعة النقدية بعد توزيع 120 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار كانت حكومة إقليم كردستان قد سددتها إلى شركات الائتلاف بموجب اتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها في أغسطس 2017، حيث تم الاحتفاظ به في حساب «بيرل بتروليوم» المصرفي، بانتظار توفر التمويل الخاص بتطوير حقل «خورمور».

ومع هذه الدفعة التي تأتي بالإضافة للدفعات النقدية المنتظمة يبلغ مجموع الدفعات النقدية التي حصلت عليها الشركة خلال العام الجاري حتى تاريخه من إقليم كردستان العراق 121 مليون دولار (443 مليون درهم) تماشياً مع الدفعات النقدية التي استلمتها الشركة خلال 2018.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة: «نتطلع للمضي قدماً بأعمال الإنشاء الخاصة بأول خطوط معالجة الغاز، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، ما سيزيد إنتاجنا بأكثر من 60 % عند دخول المنشأة الجديدة حيز التشغيل الكامل في عام 2022. ومن المتوقع أن يضيف هذا المشروع التوسعي ما بين 175 إلى 200 مليون دولار سنوياً إلى إيراداتنا».