11.2 مليار دولار صادرات البرازيل إلى الدول العربية

المصدر: دبي- البيان

بلغ حجم الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية في الفترة بين يناير ونوفمبر من العام الجاري 11.27 مليار دولار، بزيادة بلغت 8.01% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لما أظهرته أحدث الأرقام الصادرة عن الغرفة التجارية العربية البرازيلية. كما شهدت واردات البرازيل من الدول العربية نمواً ملحوظاً لتصل إلى 6.401 مليارات دولار.

تم تصدير الجزء الأكبر من السلع البرازيلية إلى السعودية بقيمة 1.817 مليار دولار (2.985.25ألف طن)؛ ومصر بقيمة 1.73 مليار دولار (6.257.36 ألف طن)؛ والإمارات بقيمة 2.069 مليار دولار (2.468.37 ألف طن).

واستوردت البرازيل من السعودية سلعاً بقيمة 2.022 مليار دولار (4.259.31 ألف طن)؛ ومصر بقيمة 286.46 مليون دولار (1.281.08 ألف طن)؛ و الإمارات بقيمة 523.81 مليون دولار (909.24 ألف طن).

واشتملت الصادرات البرازيلية بشكل رئيسي على لحوم الأبقار والدواجن؛ والأحذية؛ وقصب السكر أو سكر الشمندر والسكروز النقي كيميائياً؛ وخامات الحديد؛ والذرة؛ والأنابيب والمقاطع المعدنية المجوفة؛ والذهب؛ وزيت فول الصويا وبقاياه. وارتفعت صادرات البرازيل من الأحذية إلى الإمارات بنسبة 68% منذ بداية العام وحتى نوفمبر، وفقاً لما ذكرته الجمعية البرازيلية لصناعة الأحذية.