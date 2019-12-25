برنامج «جدارة» يدخل مرحلة التدريب العملي

المصدر: دبي - البيان

بدأ المشاركون في برنامج «جدارة» التدريبي المكثف الذي يستمر لمدة 5 أشهر وأطلقته مجموعة «سيرا» بتدريبهم العملي في مكاتب المجموعة، وذلك عقب استكمالهم لسلسلة من ورش العمل وجلسات التدريب المكثفة.

ويأتي التدريب العملي في واحدة من شركات السياحة والسفر الرائدة في الشرق الأوسط ليتيح للمشاركين فرصة اكتساب المهارات الفنية والشخصية، إضافة إلى المؤهلات المعتمدة في القطاع عبر الإشراف والتوجيه الشخصي بالاستفادة من أحدث التقنيات المبتكرة في مجال السياحة والسفر.

والتحق المشاركون بالعمل في مرافق مجموعة «سيرا» الحديثة، ويجري حالياً تدريبهم وتوجيههم على يد نخبة من الخبراء أصحاب الخبرات الواسعة من مختلف الإدارات، لتعريفهم بمنظومة الابتكار الملهمة وبيئة العمل التي تشتهر بها المجموعة، حيث سيتاح لهم استخدام التقنيات المتطورة التي تطبقها مجموعة «سيرا».

ويعمل المشاركون ضمن فرق مختلفة تشمل فريق الاستراتيجية، والبيانات، والتسويق التنفيذي، وتطوير المنتجات، وتصميم واجهات المواقع والتطبيقات وتجربة العملاء، والتكنولوجيا، وقسم الشراكات، وإدارة الإيرادات والموارد البشرية، لمساعدتهم على الارتقاء إلى أدوار تتطلب مهارات عالية في مجموعة «سيرا» أو خارجها.