دائرة المالية المركزية بالشارقة تطبق منهجية مبتكرة

المصدر: الشارقة - البيان

طبقت دائرة المالية المركزية في الشارقة منهجية بطاقات الأداء المتوازن على المستوى الفردي وربطها بأهداف الدائرة الاستراتيجية، وذلك لقياس مدى مساهمة كل موظف في تنفيذ الاستراتيجية، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى إمارة الشارقة.

وأطلقت الدائرة الآلية الجديدة لقياس الأداء المؤسسي ضمن مشروع «أدائي»، والذي يرتكز على ستة محاور رئيسية، هي: الأداء الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، وتطوير العمليات، والابتكار، ورضا المتعاملين، وإدارة المهام.

وقال بدر آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الدائرة: «يأتي تطبيق هذه المنهجية المبتكرة ضمن حرص الدائرة المستمر لتحويل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تحقيق التميز والريادة في الأداء إلى خطط عمل وبرامج تتعزز معها المكانة الريادية لحكومة الشارقة».

من جانبها، أوضحت نيلا المريخي، رئيس قسم التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء في الدائرة، أن مشروع إسقاط الاستراتيجية على المستوى الفردي يعتبر من المشاريع النوعية ذات الفعالية العالية، إذ يسهم بفسح المجال أمام جميع الموظفين بالمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية وربط أدائهم الفردي بالأداء المؤسسي، والذي يتلاءم مع توجهات الدائرة المالية بتحقيق التميز في إدارة الأداء.