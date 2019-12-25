بعثة الإمارات لدى «آيرينا» تطلق حملة «#بادر_بخطوة_مؤثرة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت بعثة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أمس حملة «#بادر_بخطوة_مؤثرة»، وهي منصة متعددة القنوات تدعو مندوبي الدول في الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكذلك الجمهور العام، إلى الإسهام في تسريع عملية التحول نحو عالم تدعمه مصادر الطاقة المتجددة.

وتم إطلاق الحملة رسمياً أمس تزامناً مع استعداد أبوظبي لاستضافة الدورة العاشرة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة من 10 إلى 12 يناير ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.

وستوفر الحملة الرقمية للجمهور العام ولممثلي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة منصة ووسماً لمشاركة إنجازات بلدانهم وتطلعاتهم للوصول إلى مستقبلٍ مستدام تدعمه مصادر الطاقة المتجددة.

ويعكس عقد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الجلسة العمومية السنوية في العاصمة أبوظبي الجهود الرائدة التي بذلتها الإمارات من أجل تسريع اعتماد حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

وقد أصبحت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى للدول التي تتحلى بالمسؤولية، وتسعى إلى دفع عجلة التنمية المستدامة، حيث تبذل الدولة جهوداً حثيثة لتنفيذ ودعم مشاريع متعددة للطاقة المتجددة داخل الدولة وخارجها، كما تهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى تحقيق توازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، فضلاً عن زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الكلي لتبلغ 50% بحلول عام 2050.

وقالت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «بفضل الرؤى المستقبلية لقيادتنا الرشيدة، أصبحت الإمارات مثالاً لمختلف الدول المسؤولة الراغبة في دفع عجلة تحولها نحو تقنيات الطاقة المتجددة، ويسرنا أن نرى ازدياد الاعتماد على الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، إلا أن الطريق نحو تحقيق الأهداف المنشودة ما زال طويلاً، ويتعين علينا بذل الكثير من الجهود وصولاً إلى مستقبل أكثر استدامة.

وتؤكد حملتنا أهمية العمل الجماعي كمجتمع عالمي من أجل تسريع عملية التحول إلى مزيج نظيف من الطاقة. وتمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم نحو 10% فقط من مزيج الطاقة في العالم، لذا فقد حان الوقت لتحسين هذه الأرقام بسرعة بما فيه مصلحة الأجيال المقبلة».

وتنعقد الدورة العاشرة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في الفترة ما بين 10 إلى 12 يناير في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي يمثل منصة عالمية لتسريع التنمية المستدامة في العالم، ويقام من 11 إلى 18 يناير 2020 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».